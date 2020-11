Le président du tribunal de première instance de Tipasa, a décidé, hier de reporter le procès de l'ex-wali d'Alger Abdelkader Zoukh, au 28/11/2020. Cité à comparaître dans deux affaires de corruption impliquant les hommes d'affaires Ali Haddad et Mahiedinne Tahkout, le défense de l'accusé a demandé le report de cette affaire, pour incapacité de l'avocat principal, Djamel Ezzouaoui, à se présenter au tribunal pour cause d'arrêt de travail de 10 jours dûment justifié par son dossier médical, afin de confirmer le résultat négatif au Covid-19. C'est, du moins, ce qui a été décidé, après consultation du dossier médical et délibération avec le procureur général. Il faut cependant souligner que le président du tribunal a décidé également de reporter l'audience du 19/11/2020, relative à la 3e affaire de l'accusé Zoukh, impliquant l'ex-directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, à la même date, soit le 28/11/2020. Un report obtenu difficilement par la défense, du fait que le président de la cour autant que le procureur général, étaient déterminés à entamer le procès, n'était-ce l'insistance des représentants de l'avocat général, appuyant leur requête en évoquant le cas de force majeure, et ce en plus de l'absence d'un bon nombre de témoins dans les trois affaires, à l'exception de Ali Haddad, présent par visioconférence à partir de la prison de Tazoult à Batna et Mahieddine Tahkout détenu à la prison de Khenchela, ainsi que Rachid et Hamid Tahkout, présent physiquement.