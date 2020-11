La chambre pénale près la cour du Ruisseau (Alger) a décidé, hier, du report du procès en appel des anciens ministres de la Solidarité nationale, Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat, à l'audience du 29 novembre prochain. La décision du report intervient à la demande de la défense des accusés. Poursuivis pour «détournement, dilapidation de deniers publics», «conclusion de marchés en violation de la législation» et «abus de fonction», les deux anciens ministres ont été condamnés en première instance par le tribunal de Sidi M'hamed à des peines respectives de 8 ans et 4 ans de prison ferme avec une amende d'un million de DA chacun. L'ancien secrétaire général du ministère de la Solidarité nationale, Bouchenak Khelladi, a été condamné à 3 ans de prison ferme, assortie d'une amende d'un million de dinars. L'ancien chef du protocole, Saïd Djellouli, a été condamné à 2 ans de prison ferme dont une année avec sursis et une amende d'un million de DA.

L'autre ancien SG du même ministère, Ismaïl Benhabilès a écopé d'une année de prison ferme et une amende de 500 000 dinars. Des peines de 8 ans de prison ont été aussi requises à l'encontre de l'ancien SG du ministère de la Solidarité nationale, Bouchenak Khelladi, du chef du protocole, Saïd Djellouli et de l'ancien secrétaire général du même ministère, Ismaïl Benhabilès, en liberté. Concernant El Ouafi, fils de Djamel Ould Abbès, en fuite à l'étranger et impliqué dans d'autres affaires de corruption, le procureur de la République a requis 10 ans de prison contre lui, avec émission d'un mandat d'arrêt international à son encontre pour exploitation des fonds de la Caisse nationale de la solidarité à des fins électorales.

La valeur des montants dont ont bénéficié quatre associations présidées par l'ancien ministre de la Solidarité nationale, Ould Abbès s'élève à plus de 1850 milliards de centimes».