Le tribunal correctionnel près la cour d'Alger a finalement renvoyé le procès en appel de Ali Haddad au 20 septembre prochain le même jour où devra se tenir aussi le procès en appel d'un autre homme d'affaires, Mourad Oulmi. Quatre jours avant, c'est Mahieddine Tahkout qui devra être jugé en appel. Et comme les ex-hauts responsables mis en cause dans ces trois procès sont les mêmes, il faut s'attendre à des reports. Mais pour le renvoi d'hier, la décision a été prise après le constat de l'absence d'un bon nombre de prévenus et de témoins. En fait, aussi surprenant que cela puisse paraître, les prévenus, détenus à la prison d'El Harrach dont Abdelghani Zalène, Youcef Yousfi, Amar Ghoul, Abdelkader Kadi et Amara Benyounès, n'ont pas été déplacés à la cour d'Alger alors que Abdelmalek Sellal, Boudjemaa Talai et Rebouh Haddad, transférés dernièrement à la prison de Koléa, étaient présents au box des accusés. Ahmed Ouyahia et Ali Haddad étaient, eux, derrière l'écran puisqu'ils devaient être jugés par vidéoconférence. Ahmed Ouyahia, l'ancien Premier ministre a été transféré, fin août, de la prison de Koléa vers celle de Abadla, dans la wilaya de Béchar, à quelque 1 000 km au sud-ouest d'Alger, alors que l'ancien patron du FCE se trouve, depuis le 12 août dernier, à la prison de Tazoult, dans la wilaya de Batna. Ce dernier, faut-il le rappeler, a fait l'objet d'un transfert, juste après le dévoilement du contrat de lobbying qu'un de ses représentants a conclu à l'étranger, avec un célèbre cabinet américain auquel 10 millions de dollars ont été versés. L'article, paru dans un média américain, faisait état d'une tentative de pression sur les dirigeants algériens en vue de libérer l'homme d'affaires. La réaction des autorités ne s'est alors pas fait attendre et Ali Haddad s'est retrouvé le lendemain à Tazoult. Au coeur de nombreux scandales, l'ex-patron des patrons a été condamné à 18 ans de prison ferme pour, notamment blanchiment, dilapidation, octroi et obtention d'indus avantages, mais aussi pour financement occulte du 5ème mandat de l'ex- président Bouteflika. Dans sa chute, l'homme d'affaires qui était très proche du cercle présidentiel, a emporté avec lui de grosses pointures, à savoir les deux ex-Premiers ministres, plusieurs anciens ministres, ex-walis et de hauts cadres dans la Fonction publique. Il y a eu concussion et cela apparaît clairement, à voir l'empire bâti par les Haddad. Il s'agit bien des Haddad car dans ce procès, Ali n'est pas le seul mis en cause. À ses côtés, il y a quatre de ses frères! L'homme d'affaires était à la tête d'un «Etat» dans l'Etat. Il touchait à tout: les promotions immobilières, les routes, l'hydraulique, l'énergie, les ports, les médicaments, le verre, l'acier, les carrières, les lignes ferroviaires, les pipelines, le ciment, les jus, l'élevage... Enfin, Ali Haddad prenait tout ce qui lui tombait sous la main. Il l'a bien dit au juge, en réponse à une question sur les nombreux terrains que son groupe possédait. «Ces terrains ont été obtenus dans le cadre de la loi. J'ai présenté un dossier. on m'a donné, j'ai pris. Le reste n'est pas mon affaire.» C'est on ne peut plus clair. Pourquoi refuser lorsqu'on est servi? Et Ali Haddad a été royalement servi, avec 124 marchés publics d'un montant de 78 410 milliards de centimes. Il lui a été octroyé, en même temps, 452 crédits auprès des banques, pour un montant de 211 000 milliards de centimes, dont 167 000 milliards de centimes, soit 83%, accordés par des banques publiques. Il y a aussi les nombreux avantages dont ont bénéficié des entreprises de Ali Haddad, alors qu'elles étaient inactives depuis longtemps. Lors du procès en première instance, l'audience a révélé les énormes retards dans la réalisation, les avenants exorbitants qui ont fait doubler les coûts ou encore la «souplesse» observée vis-à-vis de l'opérateur économique. Tous les ex-responsables qui sont passés à la barre ont tenté de se disculper. Ouyahia a affirmé qu'il était un «coordonnateur et non pas un ordonnateur», assurant que l'injonction du chef de l'Etat à l'époque, était: «Agissez, prenez les décisions qu'il faut et venez ensuite les régulariser en Conseil des ministres.» Sellal a rappelé qu'il n'a fait qu'exécuter le programme du président, tout autant que les anciens ministres, qui ont insisté sur le fait que toutes les décisions étaient validées par un Conseil des ministres. C'est dire que tous les hauts responsables de l'Etat ont laissé entendre que l'ex-président de la République était le premier responsable d'une telle gestion approximative des affaires de l'Etat. Mais cela n'avait pas convaincu et le tribunal avait prononcé son lourd verdict, en condamnant l'ensemble des mis en cause à des peines allant de 5 à 20 ans. Ali Haddad a ainsi été condamné à 18 ans de prison ferme. Tous ses frères ont écopé de 4 ans de prison ferme. 12 ans de prison ferme ont été prononcés à l'encontre des deux ex-Premiers ministres, 10 pour Amar Ghoul et des peines de 2, 3 et 5 ans ont été prononcées à l'encontre des anciens ministres dont Mahdjoub Bedda, Youcef Yousfi, Abdelghani Zalène, Amara Benyounès et Boudjemaa Talai. Le tribunal a condamné les accusés à verser un montant de 135 milliards de centimes au Trésor public, à titre de réparation in solidum.