Dans un communiqué, le ministre de la justice annonce avoir mis fin aux fonctions de deux juges et d’un procureur de la République. Le premier juge, du tribunal d’El Harrach (Alger) est accusé de manquement au devoir de réserve et usurpation d’identité, et le deuxième, du tribunal de Tiaret, a été limogé pour abus de fonction et comportements portant atteinte à l’image de la justice. Le procureur de la République de Tlemcen a lui aussi été limogé.