Le chef de service de cardiologie à l’hôpital Nefissa-Hamoud ex-Parnet, le professeur Kamel Eddine Nibouche, a livré, jeudi, sur les ondes de la Chaine3 de la Radio nationale, son diagnostic sur le système de santé en Algérie. Faut-il aller vers la refonte du système de santé ? «Nous ne pouvons pas négliger cet élément, extrêmement important, qui est la santé.» Il souffre, d’après Nibouche de «l’absence de planification bien élaborée, à moyen et long terme, par les experts d’organismes spéciaux». Par conséquent, il a plaidé «une refonte globale du système de la santé en Algérie».

L’invité de la rédaction à la Radio nationale Chaîne 3, estime que «la priorité de toute campagne électorale doit être la santé du peuple». Cette question doit constituer l’un des thèmes prioritaires des candidat en lice à la présidentielle du 12 décembre prochain. Il a déploré, à cette occasion, le fait que «malheureusement la politique de santé en Algérie s’est acharnée sur des campagnes et certains programmes, hélas». «Faire de la politique c’est aussi ne pas négliger la santé du peuple», insistant sur le fait que «ce peuple doit-être bien nourri et en bonne santé», a-t-il soutenu. Il a évoqué certaines pathologies spécifiques à la pauvreté en Algérie, qui ont été éradiquées par des programmes spéciaux. A ce propos il a cité «l’éradication des maladies transmissibles, les maladies dérivées de la tuberculose…». Il a insisté sur «l’expertise, qui est fondamentale pour toute réussite, dans ce domaine». «Il n’y a pas eu une planification rigoureuse à moyen et long terme élaborée par des organismes spéciaux, d’experts comme le Conseil national économique et social (Cnes), qui auraient pu évidemment donner les meilleures solutions en matière de planification et de gestion en Algérie», a-t-il affirmé. Sans nier ce qui a été réalisé depuis l’indépendance, il prescrit «une refonte globale du système sanitaire en Algérie par une planification rigoureuse».

Qu’en est-il de la médecine gratuite ? «Il faut dresser un état des lieux sur la santé en Algérie car tout le monde le reconnaît : le citoyen ne fait plus confiance à la médecine de son pays»,dit-il. «Le malade algérien essaye toujours d’aller se soigner à l’étranger, sans pour autant être bien conseillé, notamment pour certaines maladies relevées, pourquoi ? C’est bien grave !», se demande l’orateur, avant de répondre : «Il ne faut plus parler d’un slogan qui ne veut plus rien dire.» Il pense que «les malades doivent-être correctement pris en charge et de la meilleure manière qui puisse être. Il faut qu’il y ait une égalité de prise en charge des malades». Il insiste sur l’égalité dans la prise en charge des malades, notamment au niveau de la maladie. «C’est ça la médecine sociale», entonna-t-il «Où est la médecine gratuite quand on sait les cotisations qui sont ponctionnées directement sur les salaires des fonctionnaires, où est cette gratuité quand on sait que seulement 80% des médicaments sont remboursés, dont 50% introuvables dans les pharmacies et que le malade se voit obligé de les acheter à l’étranger ni se faire rembourser les examens médicaux qu’il paie très cher.»