Le secrétaire général du RND, Tayeb Zitouni, a animé, hier, un meeting au niveau de la salle omnisports de Chéraga, à Alger. Encore une fois, les gestes barrières, notamment la distanciation sociale, ont été bafoués, lors du rassemblement de la capitale. En présence d'une foule nombreuse, on peut constater l'absence de prise de température par les organisateurs.

Devant une assistance composée de citoyens acheminés dans des bus depuis plusieurs wilayas du pays, il a indiqué que «le but de la participation active à la campagne référendaire est d'abord de rendre la voix du parti audible sur la scène politique...». Il n'a pas manqué d'appeler à plébisciter le projet portant révision constitutionnelle, lequel, dit-il, «est venu consacrer définitivement l'ordre républicain et a mis fin à l'instrumentalisation des éléments de l'identité nationale». Il a longuement loué la quasi-totalité des dispositions du texte de la révision constitutionnelle.

Il n'a pas tari d'éloges sur le Hirak béni et authentique: «Le Hirak a libéré le pays, mais également le RND, des griffes de la bande pour le restituer à ses vrais militants», a-t-il indiqué. Le tout nouveau sg du RND a soutenu que «grâce au Mouvement populaire, le RND a pu tenir son congrès et se remettre sur les rails...», a-t-il estimé. Pour Zitouni, «le projet de révision constitutionnelle soumis à référendum populaire, le 1er novembre prochain, marque une grande avancée en matière d'indépendance de la justice». «Un pas de géant a été franchi dans le processus d'asseoir l'indépendance de la justice, d'autant plus que le ministre de la Justice ne fera plus partie du Conseil supérieur de la magistrature (CSM)», a-t-il indiqué.

Le même responsable s'est félicité «des articles dudit texte, notamment ceux liés à la limitation à deux seulement des mandats présidentiels et ceux des parlementaires». Il a mis en garde contre certaines parties qui, d'après lui, «tentent de semer la confusion et la suspicion dans l'esprit des Algériens quant au sujet de l'autorisation de l'Armée nationale populaire (ANP), par la révision constitutionnelle, d'intervenir hors des frontières du pays». «L'intervention de l'ANP dans des opérations de maintien de la paix, sous l'égide de l'ONU, renforcera notre défense nationale», a-t-il soutenu. Il a abordé d'autres points du projet d'amendement constitutionnel, dont celui concernant les libertés individuelles et collectives, auxquelles le texte, de 22 nouveaux articles qui sont de nature à promouvoir la vie politique», a-t-il estimé. Il faut plaider pour participation au référendum du 1er novembre prochain: «Il faut d'abord se rendre aux urnes pour votez», a-t-il insisté.

Le SG du RND a réitéré le fait que «le projet d'amendement constitutionnel garantit plusieurs acquis tels que les droits, les libertés individuelles et collectives, la consécration de l'Etat de droit, le renforcement du rôle de la société civile...». «Ce projet d'amendement constitutionnel a constitutionnalisé le Hirak, la société civile...», a-t-il rappelé. «Il a apporté une séparation et un équilibre entre les différents pouvoirs, tout en consacrant de nouveaux mécanismes de contrôle», a-t-il ajouté. «Le référendum sur l'amendement constitutionnel répond aux aspirations du Hirak», a-t-il observé.