Le 1er novembre prochain, les Algériens sont appelés à voter pour une nouvelle Constitution du pays. On a tendance à débattre sur les points politiques de cette future Loi fondamentale du pays, alors qu'elle touche à tous les aspects de la vie des citoyens. La santé n'est pas en reste. Plusieurs points importants liés à ce secteur sont contenus dans la nouvelle Constitution. C'est ce qu'a tenu à mettre en avant le professeur Djamel Eddine Nibouche. Invité de la Rédaction de la Radio nationale Chaîne 3, le chef de service cardiologie de l'hôpital Nafissa Hamoud, à Alger, est revenu sur cette Constitution qui, selon ses dires concrétise, une «qualité de soins équitables entre tous les Algériens». «C'est l'un des fondements contenus dans le projet de nouvelle Constitution sur lequel, le 1er novembre prochain, les Algériens sont appelés à se prononcer», a soutenu cet éminent spécialiste de la santé. «Dans son article 27 consacré au service public, cette Constitution énonce qu'un accès égal et non discriminatoire est garanti à tous les nationaux», précise-t-il non sans rappeler la responsabilité de l'Etat en ce qui concerne la santé des citoyens. «L'article 28 dit que l'Etat est responsable de la sécurité et des biens des nationaux, dans leur globalité, parmi lesquels, figure la santé des citoyens», assure-t-il pour montrer l'importance donnée à la santé des citoyens dans la nouvelle Constitution. D'ailleurs, pour le professeur Nibouche le bien être des citoyens ne peut-être assuré sans leur sécurité sanitaire. «C'est un aspect fondamental pour assurer le bien- être de sa population, en le protégeant des risques multiples, immédiats ou lointains», a mis en avant l'invité de Souhila El Hachemi qui semble satisfait des articles relatifs à la santé contenus dans la nouvelle Constitution. Ce spécialiste de renommée a aussi fait part de sa satisfaction quant à la création de l'Agence de sécurité sanitaire. Il estime même que l'Algérie a enregistré un très grand retard en la matière qu'elle doit rapidement «combler». Il met en avant le fait que la pandémie de coronavirus a mis en avant l'importance d'assurer la sécurité sanitaire. «Cela implique, en outre, celles relatives aux sécurités alimentaire, environnementale et des risques professionnels», a-t-il souligné. Cette sécurité doit également permettre de prévenir contre divers pathologies, à l'image des maladies cardiovasculaires liées notamment à la mauvaise qualité alimentaire. Ce que le professeur Nibouche qualifie de véritable fléau social. «Prévenir et lutter contre ces maladies demande à créer certains dispositifs particuliers, tel celui d'un institut de veille sanitaire, appuyé par un comité de vigilance, chargés en commun, de traiter l'ensemble des questions liées aux épidémies», a-t-il suggéré. À cet effet, il rappelle que des maladies transmissibles, jusqu'alors éradiquées sont en train de revenir, à l'exemple de la rougeole, de la poliomyélite ou du paludisme. «Il faut créer un Institut de veille, chargé d'organiser les activités de prévention», a-t-il suggéré. Enfin, Djamal Eddine Nibouche plaide pour la création d'une police sanitaire. «Elle devra surveiller le niveau de qualité de l'environnement en matière d'hygiène et de prévention de certaines maladies à l'exemple de celle de la rage, dont on n'a pu, encore, résoudre les dangers», a conclu le professeur Nibouche.