«L’incertitude politique devrait entraîner un ralentissement du secteur hors hydrocarbures en 2019. Des dirigeants d’entreprises de divers secteurs ont été arrêtés dans le cadre d’enquêtes sur des affaires de corruption, ce qui a eu pour effet de perturber l’économie en raison de changements soudains dans la direction et la supervision de ces entreprises, ainsi que de l’incertitude planant sur les investissements», indique la Banque mondiale dans son dernier rapport de suivi de la situation économique.

Ajoutant que «dans le secteur des hydrocarbures, l’incertitude politique atténuera l’espoir d’une augmentation de la production, la révision de la loi sur la fiscalité des hydrocarbures étant retardée. En conséquence, la croissance du PIB devrait se ralentir à 1,3 % en 2019 », annonce la BM avant de revenir sur le prochain rendez-vous électoral, soulignant que «la période préélectorale risque également de retarder davantage le processus d’assainissement budgétaire programmé pour 2019, aggravant le déficit budgétaire à 12,1 % du PIB et augmentant le risque d’un ajustement plus brutal à l’avenir ».

En substance, la Banque mondiale, explique que «comme le cours des événements politiques devrait avoir une incidence sur l’activité économique, on s’attend également à ce que davantage de ressources soient affectées aux mesures sociales, au détriment des dépenses d’investissement public.

L’activité et les investissements du secteur privé subiront les effets des perturbations politiques et d’un climat des affaires défavorable, ainsi que des perturbations causées par les retards de paiement des travailleurs dans plusieurs branches d’activité industrielles. Par ailleurs, le retardement de la sortie de l’impasse politique et l’incertitude politique pourraient nuire davantage à l’économie du pays, ce qui entraînerait une augmentation des importations et un amenuisement accru des réserves de changes»

à plusieurs reprises, le déclin économique de l’Algérie a été annoncé, ces dernières années, par les institutions internationales, notamment lors de grands événements ou passage difficile, tels que la chute des prix du baril de pétrole, la décennie noire, les rendez-vous électoraux, ou comme cela est le cas depuis des mois de contestation populaire. Les rapports portant l’Algérie au bord du précipice économique, n’ont pas cessé de paraître, alors qu’en dépit d’une situation politique économique, certes très complexe, les institutions de l’Etat sont restées debout, opérationnelles, contre vents et marées.

Aujourd’hui plus que jamais, l’Algérie aborde un virage des plus dangereux de son histoire, mais aussi le plus déterminant en matière d’identité et de souveraineté.

Du fait que depuis la chute du clan bouteflikiste, la libération de la justice, et l’assainissement des institutions de la corruption, l’Algérie a réalisé des acquis historiques, en substance, l’émergence d’un acteur désormais incontournable de la scène politique, le peuple.

Pour les observateurs, c’est sur cette base que l’Algérie de demain est en train de se construire, et de préparer, dans la tempête la prochaine élection comme réelle sortie de cette crise, puisque sous la légitimité d’un nouveau président élu par le peuple, les grandes réformes économiques prendront réellement effet, et n’auront plus cet aspect cosmétique que lui conférait l’ancien régime, en vue de satisfaire les grandes convoitises, qui ne guettent que les moments de faiblesse de l’Algérie pour lui asséner le coup de grâce, celui qui vise à la diviser.