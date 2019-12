L’Algérie a figuré à la 57e place du classement 2019 des pays les plus sécurisés au monde, dans un rapport de Global Terrorism Index. Ce rapport est réalisé chaque année par le think tank «Institute for Economics and Peace», qui définit le terrorisme comme la menace ou le recours effectif «à l’emploi de la force illégale et de la violence par un acteur non étatique pour atteindre un objectif politique, économique, religieux, social à travers la peur, la coercition ou l’intimidation». Dans son rapport, cet organisme précise le classement de l’Algérie quant à la menace terroriste à la 57ème place dans le monde devançant, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et la France. L’Algérie est à la cinquième place dans le Monde arabe. Cet exploit n’est certainement pas le fruit du hasard, l’Algérie a payé cher pour reprendre sa sécurité. Ce sont surtout ses services de sécurité et à leur tête l’Armée nationale populaire, à qui revient le mérite. Sa longue expérience dans la lutte antiterroriste et sa formation aujourd’hui incontestable et d’ailleurs, aux compétences avérées reconnues même par les plus grandes puissances mondiales ont fait d’elle une référence. La plus grande démonstration a eu lieu à Tiguentourine lors de la prise en otage de plus de 600 employés sur un site gazier. Ce fut la plus grande prise d’otages dans l’histoire et en 48 heures une unité spéciale de l’ANP, suite à un assaut, mettra fin à cette attaque.

Mais c’est aussi grâce aux plans stratégiques de prévention aussi bien à l’intérieur du pays qu’aux frontières. En effet, l’ANP a su développer une structure d’anticipation pour faire face à toute éventuelle menace venant de l’extérieur, et de l’intérieur. C’est en pleine crise politico-sécuritaire des pays voisins que l’Algérie a réussi à se placer parmi les plus sûrs dans le monde sachant que le rapport en question concerne 163 pays. En 2018 un sondage grandeur nature mené par Gallup Organization auprès de 136.000 personnes sur 135 pays a classé l’Algérie à la 7ème place. Il s’est basé sur une évaluation sentimentale auprès des personnes interrogées et leur sentiment et expérience en matière de criminalité et d’application de la loi. Dans ce sondage mondial 37 pays africains ont été inclus. Par là, l’ONU vise à promouvoir des sociétés justes pacifiques et inclusives dans le cadre des Objectifs du développement durable qu’elle s’est fixée d’atteindre. Global Terrorism Index qui vient de rendre son rapport estime que même «si le nombre d’attentats et de victimes a globalement diminué dans la zone Afrique-Monde arabe, ces deux zones restent les plus affectées, par le phénomène».

Le Nigeria, le Mali, le Mozambique, le Burkina Faso et le Tchad, sont considérés comme les pays les plus exposés au terrorisme, notamment avec les activités des terroristes dont Boko Haram ou Daesh. Enfin, pour l’Algérie on pense que l’Armée nationale populaire et les autres services de sécurité sont en train d’éradiquer ce phénomène.

Quelques résidus cherchent l’écho-médiatique, mais sans faire trop de bruit.