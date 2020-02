Les habitants de la wilaya de Tizi Ouzou ont vécu l’enfer durant les deux journées de jeudi et mer-credi derniers suite à la fermeture de la majorité des routes menant vers le chef-lieu. Les citoyens, qui devaient se rendre dans la ville de Tizi Ouzou, ont été pris en otages pendant de longues heures sur les routes, sans pouvoir ni poursuivre leur trajet ni rebrousser chemin. C’était le cas plus particulièrement sur la RN 12, au niveau de la localité de Oued Aïssi.

Les automobilistes et les passagers ont été pris en otages pendant toutes les journées de mercredi et jeudi passés. Il s’agit de ceux qui étaient en provenance d’une grande partie des dairas de l’est de la wilaya comme Azeffoun, Azazga, Mekla, Aïn El Hammam, Larbaâ Nath Irathen, Ouacifs, Iferhounène, Bouzeguène et Tizi Rached. Ces derniers sont tous obligés de passer par la RN 12 pour se rendre dans la ville de Tizi Ouzou ou Alger. Mais pendant 48 heures, les habitants de cette partie de la wilaya étaient coupés du chef-lieu de wilaya. Pourtant, une bonne partie de ces citoyens travaillent au niveau du chef-lieu de wilaya et font la navette quotidiennement vers la ville de Tizi Ouzou où se trouvent leurs lieux de travail soit au siège de la wilaya ou dans d’autres administrations, dans les établissements de santé, les écoles ou à l’université…

Les étudiants n’ont pas pu se rendre aux campus non plus. Les citoyens ont dû donc s’absenter de leur travail pendant 48 heures à cause des conséquences de ce genre d’actions de protestation qui pénalisent d’abord et avant tout, voire uniquement, les citoyens. Ceci sans compter, bien entendu, les citoyens qui devaient effectuer des déplacements au chef-lieu de wilaya ou à Alger pour des raisons médicales : contrôles, interventions chirurgicales ou autres urgences du genre. C’est donc un véritable fléau qui frappe de plein fouet les habitants de la wilaya de Tizi Ouzou qui ne savent plus à quel saint se vouer face à ce genre de pratiques.

Certes, les revendications exprimées par les protestataires peuvent s’avérer tout à fait légitimes, mais le procédé choisi pour s’exprimer n’est guère sans porter atteinte aux intérêts et à la quiétude du reste des habitants de la wilaya. Ces derniers ont d’ailleurs déploré et dénoncé unanimement le recours à l’obstruction des routes pour exprimer leurs doléances. Les citoyens, qui ont payé les frais de la fermeture des routes mardi et mercredi derniers, ont interpellé les autorités concernées et compétentes pour intervenir afin de mettre un terme à cette anarchie qui dure depuis des années sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou.

Pour rappel, en plus de la RN 12, qui est la route la plus dense de la wilaya de Tizi Ouzou en matière de trafic automobile, d’autres routes ont été également fermées dans le même sillage et durant la même période (mercredi et jeudi derniers). Il s’agit de la route d’Anar Amellal, à l’entrée sud de la ville ainsi que la rue Lamali-Ahmed en plein centre-ville et à proximité du CHU Nedir-Mohamed.