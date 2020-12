Pas de réveillon du Nouvel An. Pas de fête, pas de rassemblement sur la voie publique le soir du réveillon ni de sortir de chez soi après 20 heures sans motif valable. Reconfinement sanitaire oblige. Les mesures de confinement sanitaire à domicile de 20 heures au lendemain à 5 heures pour prémunir contre tout risque de propagation du coronavirus (Covid-19) viennent d'être reconduites pour 15 jours à compter d'aujourd'hui, 17 octobre 2020. Selon un communiqué, du Premier ministère Abdelaziz Djerad a décidé des mesures inhérentes au dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus (Covid-19). Une démarche basée sur la prudence, la progressivité et la flexibilité. La décision de reconfinement concernera les 34 wilayas suivantes: Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Guelma, Annaba, Constantine, Médéa, M'sila, Ouargla, Oran, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras Tipasa, El Tarf, Mostaganem, Aïn Témouchent. Tandis que 14 autres wilayas, à savoir les wilayas suivantes: Chlef, Béchar, Tamanrasset, Djelfa, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Mascara, El Bayadh, Mila, Aïn Defla, Naâma, Ghardaïa et Relizane, ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile. En outre, la fermeture des «salles omnisports et les salles de sport, les lieux de plaisance, de détente, les espaces récréatifs et de loisirs et les plages, les maisons de jeunes et les centres culturels», demeure applicable durant cette période. Par contre, le transport aérien sur le réseau domestique reste opérationnel. Néanmoins, il a été levé l'interdiction de circulation pour les transporteurs des voyageurs durant les week-ends pour les 34 wilayas concernées. Les horaires de fermeture imposés à certains commerces ont été repoussés à 19 h au lieu de 15h. Alors que les marchés de véhicules resteront fermés. Par ailleurs, tout type de rassemblement de personnes, regroupement familial, regroupements au niveau des cimetières, célébration de mariages et de circoncision et autres événements sont interdits. La mesure d'interdiction concerne également «les réunions et assemblées générales organisées par certaines institutions» précise le communiqué.