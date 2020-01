Malgré les problèmes financiers énormes dans lesquels se débat la direction du MC Oran, cette dernière devra consommer ses trois licences accordées par la fédération algérienne de football à l’occasion du mercato hivernal, devant être clôturé aujourd’hui à minuit.

Le club phare de la capitale de l’Ouest du pays a déjà assuré les services de deux nouveaux joueurs en attendant un troisième dans les prochaines heures, a-t-on appris hier de la direction de cette formation de Ligue 1.

Les deux joueurs en question sont, l’attaquant Abdelilah Barakat et le milieu de terrain, Nazim Itim, qui évoluaient respectivement à l’IM Tighenif (inter régions) et l’OM Arzew (Ligue 2), alors que les négociations se poursuivent avec le club voisin, l’ASM Oran (Ligue 2), pour s’offrir les services de son milieu de terrain, Abdelkader Boutiche, a fait savoir à l’APS, Baroudi Bellelou, membre de la direction de la formation oranaise.

Côté départs, l’effectif enregistre finalement la libération deux joueurs seulement, en l’occurrence, Amine Hamia et l’Ivoirien Asse Vivien.

L’autre élément ayant été inscrit sur la liste des joueurs libérés, Abderraouf Chouiter, devrait être récupéré vu qu’il n’a pas trouvé de club preneur au cours de ce mercato, a précisé la même source.

Concernant les joueurs Zineddine Mekkaoui, Zakaria Mansouri et Boualem Masmoudi, annoncés à leur tour sur le départ, termineront la saison au MCO, a encore ajouté le même dirigeant.