Le bal des foires sera rouvert avec la tenue du tout premier Salon de l'agriculture et des industries agroalimentaires à partir de mercredi prochain. Cet évènement commercial se déroulera pendant 5 jours, jusqu'à dimanche prochain. Il est dédié à l'exposition et la vente de tous types de produits agricoles et alimentaires. Il constitue une opportunité offerte aux exposants pour la promotion et la commercialisation de leurs produits. C'est une très bonne initiative qui traduit la volonté des pouvoirs publics à concrétiser le programme de relance économique dans son volet inhérent au secteur agricole en particulier. La tenue de ce salon n'est pas la solution ultime.

Puisque selon, Mouloua Kouider, SG de la Chambre algérienne de l'agriculture, une convention sera signée entre, l'instance qu'il dirige et la Safex, à l'occasion du lancement de l'événement, pour l'organisation régulière des foires et de salons locaux dédiés à la promotion des produits du terroir.

Et elle arrive à temps! Puisque, des centaines de maraîchers sont au bord de la faillite, comme l'a révélé, hier, à Alger Ouali Belkacem, membre du conseil national de la Chambre algérienne de l'agriculture. Ils subissent de plein fouet la baisse des cours des fruits et légumes et des conséquences du coronavirus.

S'exprimant, hier, à l'occasion de la conférence de presse dédiée à la présentation de ladite foire, ce responsable a fait savoir que cet événement «permettra aux maraîchers exposants d'écouler directement leurs marchandises».

«Des hectares de pommes de terre sont laissés dans les sols» a-t-il regretté, précisant que «cette option demeure le dernier recours envisagé par les maraîchers qui se plaignent de la cherté de la main-d'oeuvre».

Cette dernière, ne fait selon ses dires que creuser sa perte après plusieurs mois «de vaches maigres», provoquées par le coronavirus.

Il en ressort également de ses déclarations que le coup d'arrêt brutal des cantines, restaurants, et autres activités pendant plus de 6 mois signifie pour les fellahs, des tonnes de fruits et légumes jetés avant d'atteindre les étals des commerces. «Car, la marchandise n'y trouve pas preneurs!», a indiqué le même responsable. Même, son de cloche chez les producteurs de raisin qui se retrouvent contraints de laisser leur production «moisir sous leurs yeux» sur les vignes.

Pourtant, il y a lieu de noter que le prix de ce fruit de saison reste aux yeux des acheteurs toujours hors de portée. Comme aux premiers arrivages, le gros raisin noir continue d'être vendu à 300 DA/kg et le dattier est quant à lui cédé à 400 DA/kg. Un résultat qui serait, selon les fellahs à l'origine de la mainmise des spéculateurs qui visent à maximiser leur gain au détriment de celui du citoyen, en manipulant l'offre émise sur le marché, afin de gonfler les prix à leur guise.

Pour ce qui est des prix qui seront pratiqués lors du Salon de l'agriculture et des industries agroalimentaires, Ouali Belkacem, a assuré que ceux-ci seront «abordables et compétitifs».

La solution au problème de la spéculation selon le même intervenant «consiste, «à se regrouper dans des mutualités agricoles, pour assurer la protection de leurs produits».

Selon les organisateurs, le salon en question sera l'occasion pour exposer les différents produits agricoles locaux et du terroir, ainsi que ceux des

autres filières concernées.

Le commissaire de la foire a de son côté affirmé que «l'entrée sera gratuite, et elle est ouverte au grand public».

Poursuivant, il a souligné qu'«un dispositif de prévention contre le Covid-19 sera mis en place, conformément au protocole sanitaire de l'Union internationale des expositions, pour organiser les flux importants de visiteurs attendus». La Safex a, selon le même responsable promis «d'offrir des prix de location des stands accessibles à tous les exposants pour les encourager».Cela avant de conclure que «le salon ouvrira ses portes de 11h00 jusqu'à 18h00».