Sans répit, après deux visites qui l'ont conduit ces dernières 48 heures à la 1re et à la 6e Régions militaires le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, Saïd Changriha, était, hier, à Béchar où il a effectué une visite d'inspection et de travail. Il ne manquera pas dans une allocution prononcée pour la circonstance, de revenir sur le référendum prévu le 1er novembre prochain. C'est lors d'une réunion avec les cadres supérieurs et le personnel de la 3ème Région militaire que le général de corps d'armée a tenu à souligner que le prochain référendum populaire sur le projet de révision de la Constitution constitue une étape importante.

Il affirme: «Nous considérons le prochain référendum populaire sur le projet de révision de la Constitution, dont la préparation, matérielle et morale, s'effectue de manière assidue, compte tenu du fait qu'il constitue une des étapes importantes que le peuple algérien continuera à franchir, avec résolution et détermination, sur la voie de l'édification de l'Algérie nouvelle et concrétiser sa prospérité économique et son essor socioculturel.»

Le chef d'état-major poursuit: «Nous estimons, dans l'Armée nationale populaire, que la réalisation de tous ces nobles objectifs passe impérativement par l'instauration de la paix et la stabilité.» C'est ainsi que, pour lui, «une Algérie sûre et stable, capable de préserver sa souveraineté et son indépendance nationale et sauvegarder son intégrité territoriale et populaire, voire apte à préserver les attributs de son identité et les protéger de toute forme d'altération».

Des propos bien clairs à l'égard de ceux qui veulent instrumentaliser la religion à des fins politiques, notamment ceux qui cherchent à marchander l'identité du peuple algérien, d'où, a-t-il encore assuré, «une Algérie prête à se développer sur tous les plans et se relever dans tous les domaines».

Le général de corps d'armée a précisé que «l'étendue du territoire national, ses longues frontières ainsi que l'immensité de son espace aérien et de ses abords maritimes, outre l'emplacement stratégique dont jouit l'Algérie, ainsi que la recrudescence et l'exacerbation des conflits géopolitiques, que nous vivons sur les plans régional et international, imposent à l'Armée nationale populaire de veiller très sérieusement à suivre les défis et enjeux de la situation régionale et internationale, dans sa dimension sécuritaire et militaire». Mais, a-t-il tenu à soutenir, «s'atteler à l'exploitation exemplaire de tous les potentiels matériels et humains, à notre disposition, afin de nous acquitter des missions assignées, de manière convenable, voire exemplaire, notamment en ce qui concerne la sécurisation totale des frontières, la protection des sites économiques névralgiques dans le Grand Sud, ainsi que la lutte contre les différents fléaux, à l'instar de l'émigration clandestine, le trafic de drogues, d'armes et de munitions». Cela est un avertissement lancé à l'intention de ceux qui tentent, par tous les moyens, de déstabiliser l'Algérie, à partir des pays voisins. Avant de conclure son discours, le général de corps d'armée a également souligné: «Il est certain qu'atteindre cette finalité requiert, par nécessité, une synergie et une cohésion professionnelle et opérationnelle considérables et continues entre les différentes composantes du corps de bataille de nos Forces armées». Autrement dit, la disponibilité des troupes militaires à affronter toutes les menaces imposées par une conjoncture régionale instable dans les pays voisins.