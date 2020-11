Le référendum d'aujourd'hui devrait marquer la consécration de cette «Algérie nouvelle» que chacun appelle de ses voeux. Rendez-vous déterminant pour l'édification de la nouvelle République, dont les premières actions seront dirigées vers la rupture avec les anciennes gouvernances et le lancement des réformes profondes, le référendum de ce 1er Novembre risque de connaître un faible taux de participation. Certes, un taux de participation électorale élevé est synonyme d'un fort degré d'implication dans le système politique- le taux de participation est un indicateur de l'adhésion des électeurs-, cependant un taux de participation électorale faible reflète non seulement une implication limitée des électeurs inscrits, mais peut s'expliquer par d'autres raisons sociales, culturelles ou politiques. Incontestablement, la date du 1er Novembre, ô combien symbolique pour les Algériens, est, à ce titre, une invitation à se projeter dans le futur dans le but de donner naissance à une Algérie nouvelle ayant pour fondement la loi et la consécration des droits et des libertés. Néanmoins, l'actualité est à souligner du fait qu'elle intervient dans un contexte singulier. Et cela pour plusieurs raisons. En premier lieu le contexte sanitaire est marqué par une recrudescence inquiétante de la pandémie de coronavirus. Aussi, il n'est pas exclu que les Algériens, dans un esprit d'autodéfense, bradent l'urne. En effet, et en dépit des mesures prises par l'Autorité nationale indépendante des élections, à savoir le port obligatoire du masque, le respect de la distanciation sociale et l'impératif d'éviter tout contact physique entre les individus, il n'en demeure pas moins que, le plus souvent, l'instinct de survie l'emporte sur le devoir. L'autre facteur à retenir est le long week-end (jeudi, vendredi, samedi et dimanche) dont ont profité les Algériens qui ne se sont pas fait prier pour se donner un peu de répit. Un long week-end référendaire mis à profit pour changer d'air pour la majorité. Nos routes ont connu un flux impressionnant de véhicules qui rappelle l'affluence des périodes estivales. À ces facteurs vient s'ajouter la campagne antiréférendum menée par certaines parties hostiles au changement. Enfin, le troisième facteur n'est autre que la maladie du président de la République. Après être admis dans une unité de soins spécialisés de l'hôpital central de l'armée à Aïn Naâdja (Alger), le président Abdelmadjid Tebboune a été transféré dans un grand hôpital spécialisé allemand pour subir des examens médicaux approfondis. Son absence aujourd'hui au scrutin, risque d'influencer négativement le taux de participation du référendum. En somme, la campagne a été atypique. Il y a une cannibalisation de l'espace médiatique avec le coronavirus, même si cela est moins vrai dans la presse quotidienne.