La campagne référendaire bat son plein. À une semaine du référendum, les partisans du projet de révision constitutionnelle abattent leurs dernières cartes. Les déclarations des défenseurs dudit projet qui sera soumis au référendum le 1er novembre prochain, se multiplient. Tout semble être permis pour faire pencher la balance en faveur du «oui». Hier, c'était en effet au tour du conseiller du président de la République, chargé des zaouïas et des associations religieuses, Aïssa Belakhdar, de se joindre «aux fervents défenseurs» dudit projet. S'exprimant, lors d'une journée d'étude sur «les associations religieuses en Algérie», organisée, hier, à l'Institut national d'études de stratégie globale, à Alger, Belakhdar a déclaré que «le référent religieux algérien est clair, malgré ce qui peut être dit autour de cette question». Abordant le contexte actuel, marqué par la campagne référendaire pour la révision constitutionnelle, le conseiller du président de la République a encouragé le débat enrichissant sur la Constitution, mais, a-t-il fait observer, «il est inacceptable qu'il y ait des connotations ou interprétations de la part de certaines parties qui sèment le doute sur les constantes du pays». Il a cité, à ce propos, «l'islam qui est la religion de l'Etat». Il citera également les sujets en relation avec la Mémoire nationale, soulignant ainsi la nécessité de «rester fidèle au serment de nos martyrs qui ont payé un lourd tribut, durant la guerre d'indépendance du pays, en l'occurrence leur vie, pour que vive l'Algérie».«La constitutionnalisation de la Déclaration du 1er Novembre 1954 dérange certaines parties, car cette Déclaration est la résultante des efforts des révoltes populaires et de tous ceux qui se sont sacrifiés pour l'unité de l'Algérie et son indépendance», a encore précisé le conseiller du président.

Rappelant l'intérêt qu'accorde le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la société civile, notamment les associations religieuses, Belakhdar a relevé que «l'Algérie tire sa force de ses constantes, son Histoire et ses valeurs d'où la nécessité d'accorder aux associations religieuses la place qui leur sied au sein de la société civile».

Poursuivant, il a affirmé que «le processus de l'édification de l'Algérie nouvelle se poursuivra après le référendum sur la Constitution, comme l'ont voulu les chouhada et non les aventuriers».

De son côté, le directeur général des Archives nationales, conseiller auprès du président de la République, chargé des Archives nationales et de la Mémoire, Abdelmadjid Chikhi, a déploré le fait que l'aspect religieux soit «absent» dans l'écriture de l'Histoire algérienne. Cela avant de recommander «une nouvelle méthodologie à adopter par les historiens et les sociologues dans l'écriture scientifique de l'Histoire».