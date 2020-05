Les frais d'accouchement dans plusieurs établissements privés sont désormais remboursés par la Caisse nationale d'assurance sociale (Cnas) et la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (Casnos). Ces deux organismes ont signé, jeudi dernier à Alger, une convention avec nombre d'établissements hospitaliers privés, pour l'amélioration des conditions d'accouchement grâce au système du tiers payant. Ladite convention a été signée par le directeur général de la Cnas, Abderrahmane Lahfaya, le directeur général de la Casnos, Toufik Hanoune et les gestionnaires de cliniques privées disposant d'un service maternité dans les wilayas de Souk Ahras, Tissemsilt, Alger, Bejaïa, Ouargla, Khenchela, Tlemcen et Aïn Defla, en attendant d'étendre l'opération à d'autres wilayas. Cette initiative permettra ainsi une amélioration de l'offre de soins au profit de l'ensemble des assurés sociaux, tout en allégeant la pression sur les Etablissements hospitaliers publics. Intervenant à l'occasion, le ministre du Travail a indiqué que cette convention s'inscrivait dans le cadre de la démarche du secteur, visant à «offrir aux assurés sociaux et à leurs ayants droit des prestations médicales de qualité», et se veut «le fruit d'une coordination entre les ministères de la Santé, du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale». Pour le ministre de la Santé, cet accord se veut «un saut qualitatif pour améliorer la prise en charge de la maternité au niveau national» et vise «à fixer les conditions et les modalités de prise en charge des naissances en faveur des bénéficiaires de la sécurité sociale dans les établissements hospitaliers privés, à savoir les mères assurées sociales et les épouses des assurés sociaux».