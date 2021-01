C'est ce qu'a laissé entendre, hier, Djamel Eddine Berrimi, wali d'Annaba, lors d'une sortie d'inspection au secteur de l'habitat dans la daïra de Berrahal. Une visite qui a ciblé, notamment le projet de réalisation de 753 logements LPL. Des unités vivement attendues par les postulants, alors que le wali d'Annaba n'est pas prêt à les laisser attendre plus longtemps. Dans cette optique, le chef de l'exécutif est revenu plusieurs fois sur le renforcement de la cadence et la qualité des travaux, pour une réception dans les délais optimaux. Bien qu'ayant affiché une certaine satisfaction au niveau des différents chantiers logement public locatif (LPL), mais cela reste relatif. Pour le commis de l'Etat, la vraie satisfaction, c'est la réception des unités conformément au cahier des charge et les distribuer à leurs ayants droit. Une distribution fixée pour mars prochain et devant toucher 753 bénéficiaires. Sont concernés par ce quota, des demandeurs de Berrahal, Oued El Aâneb et Séraïdi. Les 272 unités implantées à Guireche, dont 100 destinées aux habitants de Séraïdi, 91 pour Oued El Aâneb et le reste aux demandeurs du chef-lieu de Berrahal, sont en phase de finition. Cette dernière, réside dans des travaux d'aménagement, de raccordement aux réseaux de gaz, d'électricité et d'eau potable. Un raccordement qui est à 50% de réalisation pour les unités de Berrahal, 60% pour ceux de Séraïdi et 80% pour ceux d'Oued El Aâneb. Des travaux qui ne devraient pas durer, selon les assurances du directeur de logement d'Annaba, qui a fixé le mois de mars prochain, pour l'achèvement et l'attribution des unités à leurs bénéficiaires. Ces derniers, dont les enfants scolarisés ne doivent pas, selon le wali d'Annaba, subir les affres du manque d'établissements scolaires. Aussitôt, le responsable a donné instruction pour, la réalisation d'établissements scolaires des trois cycles, dans les meilleurs délais. L'aménagement urbain était également, un impératif pour le wali d'Annaba, qui a mis en garde contre la négligence de l'aménagement extérieur, pour assurer un cadre de vie convenable aux habitants. Djamel Eddine Berrimi n'a pas cessé de rappeler les mêmes instructions, comme ce fut au pôle urbain El Kalitoussa et Bouguessas Ahmed où il s'est enquis des travaux d'avancement des chantiers de LPL destinés aux habitants de la commune de Berrahal. Tout en insistant sur le maintien de la cadence des travaux, le commis de l'Etat, a mis en garde contre tout retard ou défaillance «Aucun retard ne sera toléré et aucune défaillance ne sera pardonnée», a-t-il affirmé. En marge de cette visite, il a été annoncé que, les commissions de recours relevant de la wilaya d'Annaba et de la daïra de Berrahal, s'apprêtent à afficher la liste finale des bénéficiaires des 553 logements, dans une dizaine de jours au maximum. Notons que, ce quota affiché il y a plusieurs semaines, a engendré des actions de contestation à Berrahal, assorties de plusieurs recours. Situation qui n'a pas laissé pour autant indifférent, le wali d'Annaba. Le responsable, après une réunion tenue avec les représentants des contestataires, a sommé, par le biais d'un communiqué de presse que «(...) des poursuites judiciaires seront engagées à l'encontre de toute personne impliqué dans la tricherie, lors de l'élaboration des listes des bénéficiaires de logements...». Un communiqué traduisant probablement la fin de l'affairisme et la corruption, du moins dans le secteur de l'habitat à Annaba.