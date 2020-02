La lutte contre le trafic de drogue sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, est le cheval de bataille de la sûreté de wilaya de Annaba, dont les éléments se déploient en H24. Le nombre de capsules totalise 1 kilogramme et 400 grammes de kif, apprend-on, lors d’un point de presse, organisé hier, au siège de la sûreté de wilaya de Annaba. Selon les données révélées, il s’agit d’un réseau maghrébin de narcotrafiquants, composé de quatre individus, activant au sein d’un réseau transfrontalier de trafic de drogue. Cette opération de pointe est le résultat d’informations parvenues aux éléments de la brigade de lutte contre les stupéfiants, de la sûreté de wilaya de Annaba, sur une opération de vente de la quantité citée ci-dessus.

Selon les précisions apportées, lors de la rencontre, la mise en échec de l’opération est survenue suite à l’intervention des éléments de la brigade des stupéfiants. Les mêmes précisions font état du mode opératoire d’introduction du kif qui, bien qu’il ait pu embrouiller les services des douanes des deux pays, n’était pas de taille pour faire autant avec les limiers de la brigade des stups de la sûreté de wilaya de Annaba, car nous précise-t-on dans ce sillage que le plan d’action pour faire échouer la transaction, mais surtout opérer un coup de filet parmi les membres du réseau, a été chapeauté par le chef de sûreté de wilaya en personne. D’où le travail d’équipe impliquant la brigade en charge de l’affaire a, après vérification de l’information et les investigations, abouti à la localisation et à l’identification de l’un des suspects.

Suite à quoi, la souricière mise en place s’est soldée par l’arrestation, impliquant, jusqu’à la mise sous presse, quatre ressortissants étrangers, tous de nationalité tunisienne. Aux termes du point de presse, 240 capsules de 10 grammes chacune, ont été récupérées du ventre des prévenus. L’opération a été également couronnée par la saisie d’un produit pharmaceutique, servant à accélérer le transit, car, nous explique-t-on, les 240 capsules de kif avaient été transportées dans l’estomac des narcotrafiquants.

Ce nouveau mode d’opération a permis l’introduction du produit narcotique depuis la frontière tuniso-algérienne. Les membres du réseau ont élu domicile à l’hôtel d’un quartier populaire à Annaba, Hocine Bouzered en l’occurrence.

Le choix de cet hôtel, n’est pas fortuit, du fait de sa proximité du fameux quartier de Didouche-Mourad (Les Lauriers roses). Un quartier réputé pour être le fief du trafic de produits narcotiques et psychotropes, kif et comprimés.

Toutes les mesures judiciaires ont été prises à l’encontre des quatre étrangers narcotrafiquants qui ont fait l’objet d’une présentation par-devant le juge d’instruction, près le tribunal de Annaba, qui a ordonné leur placement sous mandat de dépôt. Par ailleurs, il faut souligner que cette mesure n’empêche en rien la poursuite des investigations, par les services de sécurité qui sont toujours aux aguets pour remonter à la source du ou des barons activant dans ce domaine. Puisque, comme expliqué par la même source, le produit était destiné à être vendu à un réseau de trafiquants, surtout qu’il s’agit d’un produit de haute qualité. Une transaction pareille ne peut être traitée qu’avec un ou des dealers.

Par ailleurs, il convient de noter qu’il ne s’agit pas de la première affaire, impliquant des ressortissants tunisiens, puisque la semaine dernière, les éléments de la brigade mobile de la Bmpj, relevant de la sûreté de daïra de Berrahal, ont intercepté une certaine quantité de cocaïne, lors d’un contrôle de routine. Le comportement suspect des deux individus, à bord d’un véhicule immatriculé en Tunisie, a attiré l’attention des services de sécurité. Il s’agit de deux supporters tunisiens, rentrant de Tizi Ouzou, après le match de l’Espérance sportive de Tunis. Soumis au contrôle, les deux jeunes ont aussitôt été arrêtés pour détention de drogue dure, la cocaïne en l’occurrence.