«Les éléments de la brigade de police judiciaire de la sûreté de daïra d'Ouled Farès dans la wilaya de Chlef viennent d'arrêter 10 personnes. Ces dernières sont citées dans une affaire d'avortement illégal ayant entraîné la mort d'une femme âgée de 31 ans», a affirmé le chargé de communication, le commissaire de police Cherif Ankoud, ajoutant que «cette opération a été réalisée, grâce à l'exploitation d'informations faisant état d'une infirmière à la retraite ayant transformé son domicile, sis au centre-ville de Chlef, en un local pour les avortements clandestins». Cette histoire a commencé lorsqu'une jeune fille de 31 ans a sollicité les «services» de l'ex-infirmière en vue de l'avorter suite à une grossesse hors mariage, d'où les complications subies par la victime puisque celle-ci a perdu la vie.

Les investigations ont abouti à l'arrestation de l'infirmière retraitée (65 ans) et de la personne ayant incité la victime à l'avortement, en plus de huit autres individus des deux sexes, âgés de 23 à 42 ans. «Ces derniers ont tous des liens dans ce réseau», a affirmé la même source révélant «la saisie de différents produits et médicaments interdits à la vente en Algérie, utilisés dans les opérations d'avortement, outre une somme de 1 680 000 DA et de 1 300 euros et près de 500 g d'or. Les mis en cause dans cette affaire ont été présentés par-devant les autorités judiciaires de Chlef, pour les chefs d'inculpation d' «avortement ayant entraîné la mort et non-dénonciation». Présentée devant le parquet, l'ex-infirmière a été écrouée.

Dans un passé récent, une jeune femme de 28 ans a rendu l'âme, suite aux complications provoquées par une tentative d'avortement ratée. La jeune femme est originaire de Bousfer. Elle souffrait de complications abdominales après avoir consommé une grande quantité de comprimés devant aboutir à son avortement. Elle a été admise dans un état critique dans les services de réanimation de l'hôpital d'Oran où elle a été mise sous soins intensifs pendant 5 jours.

Ayant été alertés, les services de police ont ouvert une enquête sur la provenance des comprimés destinés à l'avortement sachant que cet acte, qui est illégal, est sévèrement réprimé par la loi. Les services policiers d'Oran ont, auparavant, mis à plat un réseau spécialisé dans ce genre d'intervention clandestine. Le groupe était régi par une femme qui recrutait les femmes en détresse, un médecin spécialiste dans les avortements et plusieurs autres personnes dont des intermédiaires. En tout, 12 personnes ont été arrêtées et jugées. Les services de la Gendarmerie nationale de Mostaganem ont, eux aussi, mis fin aux agissements d'un réseau spécialisé dans les avortements.

Le réseau était composé de sept personnes dont deux femmes. Dans cette affaire, les gendarmes ont, dans un barrage de contrôle dressé dans le lieu Ouréah, intercepté un véhicule transportant un foetus caché dans un sac en plastique.

L'enquête diligentée a abouti à un avortement effectué traditionnellement par une femme résidente à Oran contre une somme de 35 000 DA. Dans le sillage des investigations, plusieurs autres personnes ont été arrêtées dont une femme à Arzew.