Elu commandant en chef, lors de la 12e session ordinaire du congrès national des Scouts musulmans algériens, Hamzaoui Abderrahmane, revient avec nous, dans cet entretien, sur les actions qu'a menées son organisation, dans le cadre des traditionnelles opérations de solidarité du mois sacré de Ramadhan.

L'Expression: Chaque année, les scouts musulmans font des actions de solidarité, à l'occasion du mois sacré, qu'en est-il cette année?

Hamzaoui Abderrahmane: En effet, cette année est différente des précédentes. Elle est particulière, en raison de la crise sanitaire. Nous avons intensifié nos efforts, pour apporter notre aide à travers plus de 1 500 régiments de scouts dans tout le pays, où nous avons distribué plus de 100 000 aides alimentaires aux familles affectées par le confinement. Des repas de l'Iftar ont été livrés aux hôpitaux et distribués aux usagers de la route, en plus on a organisé des campagnes de don de sang en réponse à l'appel des hôpitaux, sans oublier les opérations menées en parallèle, en rapport avec la sensibilisation pour le respect des gestes barrières, mais aussi pour la désinfection de rues avec les institutions publiques. Nous avons estimé que notre devoir était aussi de venir en aide aux efforts de l'Etat dans sa lutte contre la propagation du virus, mais aussi des citoyens qui ont fait non seulement des efforts, mais aussi des sacrifices pour lutter contre ce virus.

Le Covid-19 a-t-il rendu difficile ces actions? Pouvez-vous nous dire pourquoi?

L'essentiel de nos actions de solidarité se déroule sur le terrain, et en pareille circonstanc, l'intervention sur le terrain est sensible, puisque l'on doit faire attention à ne pas être un facteur de contagion, non seulement pour la protection des jeunes scouts engagés dans ces opérations, mais aussi pour protéger les personnes qui bénéficient de ces opérations. nous avons mis un point d'honneur à mener notre mission à bien, que ce soit durant le mois de Ramadhan ou durant l'Aïd. La solidarité est une de nos valeurs principales, en tant que scouts, et on se doit de respecter nos valeurs. Durant le mois sacré, les SMA ont distribué plusieurs couffins de Ramadhan, et ont préparé des repas de l'Iftar à emporter au profit des personnes affectées par le confinement, mais aussi du personnel médical, dont l'engagement et le dévouement sont à féliciter et à honorer. Par ailleurs, nous avons aussi mis en place des ateliers de confection de bavettes, que ce soit pour nous permettre d'intervenir en toute sécurité, mais aussi pour en distribuer gratuitement. Par ailleurs, nous avons dû suspendre nos activités, dites habituelles, afin de limiter les rassemblements et protéger nos jeunes scouts contre la propagation du virus, mais grâce aux plates-formes de vidéoconférence, nous avons pu nous organiser et pu planifier des centaines de campagnes de sensibilisation et de solidarité, mais nous avons continué aussi notre rôle éducatif à travers l'organisation de webiners et des concours éducatifs au profit de nos jeunes scouts.

Avez-vous constaté des besoins spécifiques en rapport avec la situation sanitaire?

Evidemment que oui, d'ailleurs, nos besoins on les a ressentis non seulement sur le terrain, auprès des personnes qu'on a accompagnées, mais aussi au sein de notre propre organisation. Dans un premier lieu, pour la sécurité, en particulier des intervenants, on devait répondre à toutes les normes afin de pouvoir mener nos missions à bien, nous avons d'ailleurs équipé ces derniers de tous « les équipements» nécessaires pour des interventions «sécurisées». (bavettes, produits d'hygiène, etc.) afin de permettre à nos jeunes scouts de continuer leur travail. Cela dit, le confinement, la fermeture des commerces, la mise à l'arrêt de plusieurs travailleurs journaliers dans différents secteurs, on crée de la précarité, mais aussi des personnes vulnérables qui ne pouvaient pas se déplacer, nous avons centré aussi nos interventions sur ces catégories de la population.