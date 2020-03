La nouvelle aérogare internationale d'Oran ne sera pas réceptionnée avant le début de la prochaine saison estivale.

Le wali, Abdelkader Djellaoui, a annoncé un retard pouvant s'étaler jusqu'à la fin de l'année en cours. Pour cause, le budget n'est pas arrivé à temps, mais il n'a toutefois pas écarté la possibilité de parachever tous les travaux avant le début de juin prochain pour peu que la rallonge budgétaire soit dégagée à temps. «Nous sommes en mesure de finir les travaux à temps si la rallonge budgétaire arrivait rapidement», a déclaré le wali expliquant que «les travaux de réalisation de la nouvelle aérogare internationale d'Oran ont atteint un taux d'avancement de l'ordre de 94%». Abdelkader Djellaoui a tenu ses propos alors qu'il rendait de manière inopinée, une visite inopinée à l'aéroport international d'Es Senia où il a eu à s'enquérir de l'état d'avancement du projet. Celui-ci est, tel que prévu par ses concepteurs, d'une capacité annuelle de traitement de 3,5 millions de passagers, extensible à 6 millions.

L'actuelle infrastructure, d'une capacité de 800 000 voyageurs, accueille plus de deux millions annuellement.

«Le problème de la capacité d'accueil sera définitivement résolu avec la réception de cette nouvelle aérogare», a souligné le wali indiquant que le «nombre de tarmacs sera augmenté de 16 à 25, en plus de trois tarmacs destinés aux gros porteurs».

Un parking à étages d'une capacité de 1 200 places est en cours de réalisation, ce qui portera la capacité globale de l'infrastructure à 3 200 véhicules, a-t-on fait savoir.

En outre, les contraintes et les difficultés étant à l'origine du grand retard qu'accuse la livraison du projet de la nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Oran Ahmed Benbella, ont été levées, ce qui devrait permettre l'entrée en service de la nouvelle structure dès l'été 2020. Dans un passé récent, le ministre de l'Intérieur a insisté sur l'intransigeance du gouvernement quant à la qualité du produit qui, selon lui, doit être à la hauteur des grands efforts financiers mobilisés par l'Etat pour ce projet.

La nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Oran est dotée d'un système d'alimentation en énergie solaire.

Les technologies des énergies renouvelables sont intégrées dans la gestion de la nouvelle aérogare de l'aéroport international.

Les travaux ont été lancés dernièrement. Selon l'étude technique du projet, la nouvelle aérogare, qui occupera un espace bâti de plus de 31 000 m2 de la superficie globale du nouveau site de l'aéroport de plus de 1 110 ha, sera couverte par des plaques photovoltaïques. Celles-ci seront adoptées comme source principale d'énergie pour couvrir les besoins en éclairage, de climatisation et autres. Chaque mètre carré de plaques photovoltaïques produira environ

50 kilowatts d'énergie électrique.

La nouvelle aérogare sera réalisée selon un style moderne adapté aux systèmes technologiques avancés de transfert des eaux pluviales pour répondre aux besoins de l'aéroport, entre autres, l'arrosage des espaces verts qui seront créés intra et extra muros, selon une architecture haut de gamme.

Les travaux en première phase se déroulent à un bon rythme et le projet lancé en fin d'année dernière devrait être livré dans un délai de 36 mois.

Une fois réceptionné, le trafic de voyageurs atteindra environ 2,5 millions par an pour une capacité de traitement de six vols en même temps.

La nouvelle aérogare sera renforcée par six couloirs couverts pour le raccordement direct des salles d'attente aux avions, en plus de pistes de 3 660 mètres de long et 45 m de large. L'étude technique du projet, auquel une enveloppe financière de 13 milliards a été consacrée, a été élaborée par un bureau d'études étranger spécialisé.