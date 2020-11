«Don't worry» (Ne vous inquiétez pas), tel est le message lancé aux jeunes Algériens par Gautam Rana, chargé d'affaires à l'ambassade des Etats-Unis, lors d'une conférence virtuelle sur l'entrepreneuriat, tenue hier matin, sous le thème: «Entrepreneuriat en Algérie: défis et opportunités». Organisée à l'occasion de le Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, cette conférence s'est basée essentiellement «sur l'entrepreneuriat et la croissance du secteur privé en tant que facteurs essentiels du développement et de le diversification de l'économie algérienne». Pour étayer ses propos, Gautam Rana citera plusieurs célèbres entrepreneurs américains tels que Steve Jobs d'Apple, Jeff Bezos d'Amazon et Elon Musk de Tesla et SpaceX. «L'Amérique est un endroit où les gens qui prennent des initiatives et travaillent dur peuvent construire leur propre avenir et atteindre leurs objectifs», a-t-il déclaré, sous-entendant qu'il est possible qu'il en sera de même en Algérie. Mettant en avant la disponibilité de l'ambassade des Etats-Unis à Alger à encourager les jeunes Algériens à investir dans le monde de l'entrepreneuriat, Gautam Rana a indiqué que la représentation diplomatique dispose d'un programme visant à favoriser l'esprit d'entreprise et à diversifier l'économie en Algérie. Et d'invoquer un certain nombre «de programmes organisés par l'ambassade des Etats-unis et visant à aider les Algériens à développer leurs compétences entrepreneuriales et professionnelles», notamment l'«Initiative de partenariat pour le Moyen-Orient (Mepi) ayant permis la formation de milliers de jeunes entrepreneurs, le lancement de centaines de nouvelles entreprises et la stabilité de dizaines d'entreprises émergentes dans plus de 20 wilayas, à travers le pays, sans oublier le plus connu, Andi Hulm, premier programme de téléréalité sur l'entrepreneuriat en Algérie, produit par l'ambassade des États-Unis et diffusé à la télévision algérienne au début de l'année en cours. Une émission disponible sur la chaîne YouTube de l'ambassade des Etats-Unis à Alger à partir de cette semaine. Dans son intervention, le ministre délégué, chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine El-Mehdi Oualid, a estimé que le grand défi de l'Algérie «est celui du passage d'un modèle économique basé sur les revenus pétroliers à une économie plus durable, plus résiliente et plus ambitieuse». Pour résoudre les problèmes de demain, le ministre délégué a appelé à «de nouvelles solutions et idées».

Evoquant les aides dédiées aux entrepreneurs, il a cité la création d'un nouveau fonds public baptisé «Algerain Start-up Fund». Un fonds dédié à l'investissement dans les start-up et le lancement du premier accélérateur public de start-up, Algerian Venture, qui «offre les financements, les formations, du coaching et tout ce dont une start-up a besoin pour démarrer».