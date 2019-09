Apprendre le décès de huit nourrissons calcinés c’est entendre le silence qui hurle. Un hurlement sans fin. C’est le déchirement, l’incompréhension et la colère surtout pour les parents des jumeaux décédés hier dans l’incendie qui a ravagé la maternité d’El Oued. Ces derniers sont emportés dans un tourbillon d’émotions. En quelques minutes, le monde s’est écroulé sous leurs pieds. Eux qui durant huit longues années, n’ont jamais perdu espoir d’avoir un enfant et n’ont jamais baissé les bras pour connaître le bonheur d’être parents. Leurs prières ont fini par être exaucées avec la naissance des jumeaux mais hélas pour un si court laps de temps ! Ils ne les verront jamais grandir, prononcer leurs premiers mots, faire leurs premiers pas… Et dire qu’ils avaient déjà fait mille et un projets pour eux. Mais la mort, violente, foudroyante, en a décidé autrement. Brutale séparation, insoutenable réalité. Il sera difficile à ces parents endeuillés et en grande détresse d’accepter l’injustice de la vie. Dans leur esprit, resteront à jamais gravés les visages angéliques et les beaux sourires de leurs bébés. Cet homme et cette femme qui devront enterrer une partie d’eux-mêmes auront une bataille gigantesque à livrer, celle de trouver un sens à l’avenir.