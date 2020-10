Le coronavirus a-t-il fait passer un cap à l'université algérienne? Elle semble, en tout cas, sur la voie de la digitalisation. Après l'expérience de l'enseignement à distance qui a permis de sauver la dernière année universitaire, la tutelle a décidé de renouveler cette pratique. Mieux, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aspire à voir ce type d'enseignement reconduit à plus grande échelle. C'est, en effet, ce qu'a annoncé, sur les ondes de la Radio nationale Chaîne 3, le directeur général des enseignements et de la formation supérieure. «Après avoir fait le bilan de l'expérience de l'an dernier, nous avons décidé de reconduire le E-Learning au niveau des universités et facultés du pays», a assuré Boualem Saidani. «Cela se fera a plus grande échelle, en étant déployés dans de nouveaux établissements», soutient-il. L'invité de Souhila El Hachemi justifie cette décision par le fait de la persistance de la pandémie de coronavirus qui connaît même une recrudescence, ces derniers jours. «Quelque

280 000 nouveaux bacheliers auraient dû rejoindre les amphithéâtres des universités, mais en raison de la persistance de la pandémie du coronavirus, nous avons décidé qu'il était plus sage de faire un mix entre le présentiel et l'enseignement en ligne», a-t-il soutenu, expliquant au passage que cela se fera de manière hybride. «Cela se fera de façon hybride. Il y aura des cours à l'université et d'autres sur Internet. Cela permettra de diminuer la charge sur les campus universitaires», a fait savoir le même responsable. Il semblerait donc que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ait anticipé la situation épidémiologique actuelle puisque au moment où la rentrée scolaire est en «sursis», du fait de l'inquiétude des parents lesquels demandent un nouveau report, l'année universitaire pourra continuer, même en cas de reconfinement total, car, comme on a pu le voir durant les trois premiers mois de la pandémie, le E- Learning peut être déployé dans nos universités. L'expérience de l'an dernier aura certes été mitigée, mais elle a montré que cette possibilité existe et est facile à déployer, puisque dans certains établissements, les cours en ligne ont pu se dérouler le plus normalement du monde. Le deuxième semestre s'est achevé sans encombres. Dans d'autres, les moyens manquaient, mais la volonté y était. La détermination des enseignants et des étudiants a permis, tant bien que mal, de poursuivre les cours et sauver les meubles. Par contre, cela a été un échec total en d'autres endroits. Le manque de moyens et les problèmes de connexion ont été évoqués pour justifier cette contre-perfor-mance. Néanmoins, il semblerait que les responsables du département de Benziane aient retenu les leçons de cette expérience en identifiant les causes et les responsabilités de cet échec, cela afin que le e-learning soit une solution pour pallier toute mauvaise surprise, ce qui permet de sauver l'année universitaire quelles que soient les circonstances. En fait, le Covid-19 aura sonné le réveil de notre université. La crise sanitaire actuelle a permis à nos jeunes étudiants de s'émanciper, en montrant de quoi ils étaient capables. Mobilisés en ordre de bataille, la communauté universitaire, à travers les quatre coins du pays, a apporté sa contribution à la bataille contre cet ennemi invisible.

Cela avait commencé par la fabrication de gels hydro-alcooliques par quelques universités, avant que ce «virus» ne se propage à travers le pays. On est ensuite passé à des choses un peu plus complexes avec des applications d'information sur le coronavirus et du matériel imprimé en 3D avant de fabriquer carrément des respirateurs artificiels. Actuellement, nos laboratoires de recherche sont même arrivés à développer des tests de dépistage de Covid-19. D'autres projets sont en cours d'élaboration, notamment ceux qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire face à ce virus. Mieux, ils ont appris à travailler en collaboration avec des entreprises et des start-up, afin que leurs travaux deviennent des produits finis. C'est le cas des kits de dépistage rapide qui ont été développés par l'université de Sidi Bel Abbès, en collaboration avec une jeune start-up. Bref, l'université algérienne s'est réveillée grâce à cette crise sanitaire. Jamais, mémoire d'Algérien, autant de projets n'ont été réalisés en si peu de temps, ce qui laisse entrevoir un avenir radieux pour le pays.