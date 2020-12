En réaction aux multiples agressions et attaques menées contre l'Algérie ces dernières semaines, et afin de réaffirmer l'impératif de consolider le front interne, en vue de se dresser contre cette vague d'hostilité particulièrement acerbe, le secrétaire général du RND, Tayeb Zitouni a considéré lors d'une conférence, animée, jeudi, sur le thème «L'étudiant et la vie politique: défis et parcours», que «L'Algérie est désormais une cible à cause de ses positions vis-à-vis des causes justes, en tête desquelles les causes palestinienne et sahraouie» mettant en avant la nécessité d'éviter les foyers de la discorde et de la division, Zitouni a exhorté les Algériens à «l'édification d'un rempart national pour la protection de la souveraineté et de la stabilité de l'Algérie, et au bannissement des différends et autres facteurs de discorde pour se dresser comme un seul homme face aux plans ciblant l'Algérie».

Misant sur la prise de conscience et la maturité largement mise en avant par les jeunes Algériens durant le Mouvement populaire pacifique, le SG du RND est largement revenu sur le rôle de la classe estudiantine dans ce combat, précisant que «La prise de conscience de l'ampleur des défis et dangers qui guettent le pays implique l'adhésion des étudiants et des jeunes à la démarche de préservation de ce pays». Appelant les étudiants à «s'impliquer dans la vie politique, afin de barrer la route aux opportunistes, à la médiocrité et à l'incompétence». Il est clair que devant les ennemis de toujours, le combat est le même que celui mené durant la guerre de libération, où le mouvement estudiantin a eu un rôle prépondérant à jouer. Hier comme aujourd'hui, ce sont les principes fondamentaux de la nation qui sont visés à travers ces salves d'agressions chroniques contre la souveraineté du pays. Plus que jamais, le processus constitutionnel entamé par l'Algérie, dérange et chamboule tous les plans ourdis pour soumettre le seul pays à rester debout dans la région, face au diktat des grandes puissances. Ces dernières, conscientes du potentiel énorme que représente la jeunesse algérienne, voient dans les dispositions de la nouvelle Constitution, notamment celles dédiées aux jeunes, des ouvertures qui représentent une menace pour ces desseins, du fait que la nouvelle Loi fondamentale du pays, ouvre et exhorte les jeunes à participer à la vie politique, et à s'impliquer dans la reconstruction de l'Algérie, sur de nouvelles bases, totalement en rupture avec les anciens paradigmes de gestion, ceux-là même qui ont permis, sous le règne de la 3issaba, de fragiliser les constantes de la nation, de jeter et d'offrir le pays en pâture aux multiples convoitises. Un retournement de situation qui anéantit tous les espoirs des ennemis de la nation, notamment après le flop des graves développements géopolitiques dans la région et la reprise des activités du président de la République, ont sonné la fin d'un sinistre intermède, où, à couteaux tirés, les bourreaux de l'Algérie ont cru à sa chute. Une chimère qui s'estompe sous le poids d'une détermination sans failles à maintenir

fortes, les positions de l'Algérie, qui mise sur sa jeunesse pour renverser l'ordre établi depuis des lustres et émerger en tant que nouvelle République.