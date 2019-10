Mihoubi entre officiellement dans la course vers le palais d’El Mouradia ! Les membres du conseil national du RND ont approuvé, hier, à l’unanimité, la candidature du secrétaire général par intérim Azzedine Mihoubi à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain. L’ancien ministre de la Culture Azzedine Mihoubi est, ainsi, officiellement candidat au nom du RND au prochain scrutin présidentiel. En effet, ce qui était déjà dans l’air depuis plusieurs semaines a été confirmé officiellement par la direction du parti. Âgé de 60 ans, le nouveau patron du RND tentera pour la première fois l’aventure qui a tant fait rêver son prédécesseur, à savoir Ahmed Ouyahia. La candidature de Mihoubi a ,néanmoins, fait le «buzz» avec les attaques qu’il a reçu de la part du journaliste Slimane Bakhlili, lui aussi candidat à la candidature ! Ce dernier avait, d’ailleurs, justifié son retrait des formulaires pour empêcher Mihoubi d’accéder à la magistrature suprême. Lors de cette investiture, Mihoubi n’a pas voulu s’attarder sur ce qu’il a qualifié de fausse polémique. Le secrétaire général par intérim du RND a voulu mettre en avant le fait qu’il était là pour apporter un souffle nouveau, se considérant même comme le candidat de la rupture avec ce qu’il a qualifié de «pratique négative». Dans la foulée, le désormais candidat à la présidentielle a énuméré les grandes lignes de son programme électoral. Prônant le rassemblement, Mihoubi a promis de mettre les bases d’une Algérie nouvelle. «Nous avons une équipe des plus brillants experts, pur produit de l’école de l’indépendance. Ils ne promettent pas le paradis, mais ils rendront au citoyen le paradis de la nation», a-t-il, soutenu dans son allocution affirmant que son programme répondait aux aspirations de la jeunesse et est basé sur le savoir. Il a également assuré que s’il était élu, il donnerait la parole au peuple. «Ce sera lui qui tranchera pour toutes les grandes décisions qui concerneront l’avenir de la nation», a-t-il promis en insistant sur l’instauration d’une démocratie participative. Ce programme, qui selon ses dires, est une plate-forme de l’Algérie nouvelle est «résumé par son slogan de campagne : pensez à demain !». Azzedine Mihoubi a profité de l’occasion pour rendre un vibrant hommage à l’Armée nationale populaire qui, selon lui, a su porter le fardeau de la crise avec responsabilité et courage.