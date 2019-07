Le Rassemblement national démocratique, le RND, organisera sa session extraordinaire le samedi 20 juillet prochain au Centre international des conférences (CIC) à Alger. « Après le report de la session extraordinaire du Conseil national, il a été décidé de l’organiser samedi 20 juillet 2019 au Centre international des conférences à Alger, en réponse à la demande de plus des deux tiers des membres du Conseil national, a précisé un communiqué issu de la réunion du Bureau national du RND. Prévue initialement pour le 6 juillet dernier, le bureau national du RND qui a tenu une réunion, hier, au siège du parti à Alger, a décidé de tenir cette session le samedi prochain, pour élire un nouveau SG du parti, après l’incarcération de Ahmed Ouyahia qui a occupé ce poste auparavant. C’est du moins ce qui ressort du communiqué rendu public par le bureau national, hier.

Dans ce sens, , le bureau national du parti a tenu à relever avec satisfaction, une bonne préparation de cette session, à travers notamment la réunion de toutes les conditions pour la réussite de ses travaux , soulignant « l’engagement dont ont fait preuve les membres du conseil national, outre l’attachement des militants à la continuité des actions des structures du parti, dans le cadre de l’unité et de la discipline, au service de l’intérêt national, mais aussi pour adhérer au processus de consolidation des institutions de l’Etat », indique le communiqué. Selon certains échos, c’est l’ancien ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi qui est présenté comme favori pour remplacer Ouyahia à la tête du RND. Alors que Seddik Chiheb, porte-parole du parti, s’était dressé contre Ouyahia depuis plusieurs mois, à travers une campagne virulente, pour se présenter au poste de secrétaire général. Pour rappel, les raisons du report de la date du 6 juillet dernier n’ont pas été évoquées par le bureau national qui explique à travers un communiqué publié sur sa page Facebook, qu’«Après concertation avec la majorité des membres du conseil national du RND, les membres du bureau national se sont réunis, vendredi, au siège central du parti où il a été convenu du report, à une date ultérieure, de la session extraordinaire du conseil national prévue samedi». Il est à préciser que depuis l’arrestation de son secrétaire général, Ahmed Ouyahia , le RND est entré dans une spirale de divisions, mettant à mal l‘aptitude et la préparation qui ont devancé cette décision de dernière minute. Toutefois, il est à préciser, qu’une premiere date avait été fixée au 25 mai dernier pour la tenue du conseil. « En réponse à l’appel des deux tiers des membres du conseil national, il a été décidé qu’une session exceptionnelle du conseil national du RND soit organisée le samedi 6 juillet 2019

au CIC.»