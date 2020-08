Après le RND, le Parti pour la justice et la liberté (PLJ) et le MSP, le RND s'indigne à son tour contre l'accord de normalisation des relations conclu entre Abu Dhabi et Tel-Aviv. Le parti de Tayeb Zitouni a exprimé, hier, dans un communiqué, «son rejet dans le fond et dans la forme de l'accord de paix entre les Emirats arabes unis (EAU) et l'occupation sioniste». Il a réitéré «sa ferme position en faveur de la cause palestinienne, jusqu'au recouvrement par l'Etat palestinien de son indépendance, avec El-Qods comme capitale».

Le secrétaire général a reçu l'ambassadeur de l'Etat de Palestine, Amine Makboul, au siège du parti à Alger. Lors de cet entretien, Zitouni «a renouvelé à son hôte le pacte et réitéré la position du parti et à travers lui, de son bureau national, l'ensemble de ses militants et ses institutions élues qui se rallient comme un seul homme afin de riposter à toute initiative irréfléchie visant à briser notre unité et soutien en faveur de la question palestinienne».

«La position du parti découle de notre conviction, de notre lutte et de nos sacrifices. C'est une question de principe, d'appartenance, de croyance de toute une nation», a-t-il indiqué. «Cette question est particulière pour tout le peuple algérien, classe politique, mouvement associatif ou organismes étatiques», a-t-il dit, ajoutant que «la position officielle était très claire quant à son soutien à la cause palestinienne». À l'issue de cette rencontre, il a remis à l'ambassadeur palestinien un message aux Palestiniens dans les territoires occupés, dans lequel il a exprimé «le soutien et réitéré la position du bureau national et de ses institutions (parlementaires et conseils élus) refusant toute atteinte à la cause palestinienne».

Pour rappel, le FLN a publié, vendredi dernier, un communiqué pour exprimer «son extrême indignation» suite à la signature de l'accord de «normalisation» des relations entre Abu Dhabi et Tel-Aviv, le qualifiant de «coup de poignard dans le dos de la cause palestinienne et une trahison totale».

«Le silence des différents acteurs de la scène arabe, d'autant que ce sinistre accord constitue une violation de l'Accord de paix arabe qui conditionne la normalisation des relations à un retrait total de l'entité sioniste des terres occupées depuis 1967, condition fragilisée par l'annonce unilatérale des Emirats», déplore l'ex-parti unique. De son côté, le Parti de la justice et de la liberté (PJL) a qualifié cet accord de «coup de poignard» dans le dos de la nation arabe et une trahison» pour la cause palestinienne».

Le MSP a indiqué, dans un communiqué que «la décision des Émirats arabes unis, prise en coordination totale avec le chef de l'entité sioniste et le président des États-Unis d'Amérique révèle une vieille approche des dirigeants de ce pays...». Ce parti islamiste estime que «cet accord ne peut en aucun cas arrêter les colonies israéliennes». Cette formation appelle «tous les gouvernements arabes et islamiques à condamner cet accord et à adopter des positions officielles strictes envers les dirigeants impliqués». Il a aussi appelé à une réunion immédiate de la Ligue arabe et du Parlement arabe pour s'unir contre cette normalisation qui sert le projet sioniste et nuit à la cause palestinienne». La secrétaire générale du PT a appelé «les autorités algériennes à se retirer de la Ligue arabe et à limiter leurs relations avec les EAU».