La session extraordinaire du conseil national du RND, s’est tenue, hier, à l’hôtel Sidi Fredj dans la banlieue ouest d’Alger. L’installation de la commission nationale de préparation du prochain congrès extraordinaire du parti pour élire un secrétaire général, prévu en mars prochain, était le principal point inscrit à l’ordre du jour de ladite session. Dans son allocution d’ouverture des travaux, Azzedine Mihoubi, le secrétaire général par intérim a complètement zappé la crise inédite secouant sa formation, depuis l’incarcération de son prédécesseur.

Le groupe de cadres réclamant le départ de Mihoubi est qualifié de «groupe virtuel qui n’existe que sur les réseaux sociaux » par Mohamed Guidji, ex-président du groupe parlementaire du RND.

Mihoubi a expliqué que « le congrès permettra au parti de se préparer dés à présent pour les prochaines échéances électorales et de renforcer davantage sa présence sur la scène politique ». Il a promis d’«injecter un nouveau sang au RND ». Devant quelque 500 membres du conseil national, le candidat malheureux à l’élection présidentielle du 12 décembre dernier, a dressé un bilan plutôt « positif » de son passage à la tête du parti. « Personne ne peut nier les efforts du parti dans le rétablissement de l’équilibre sur la scène politique, à travers sa forte et agissante contribution à la réussite du dernier scrutin présidentiel, une option considérée par le parti comme le début à toute solution possible aux questions soulevées », a-t-il indiqué.

Outre son concours à la réussite de l’élection présidentielle, qui semble être son objectif premier, il a affiché sa fierté d’avoir pu « débarrasser le parti de certaines pratiques politiques, caractérisant le paysage politique classique ». Il a réitéré le fait que « le projet national dont l’objectif est la refondation de l’Etat national n’échouera et ne reculera, jamais, malgré toutes le tentatives visant à accuser de trahison et à semer de doute dans les rangs des initiateurs de ce projet ». En réalité, dit-il, « au RND on est conscient que ses attaques visent en réalité à déstabiliser l’Etat national et à le vider de ses hommes et cadres ». En conséquence, « nous appelons toutes les parties à la vigilance et nous appelons le peuple algérien a revenir à la déclaration du 1er Novembre, particulièrement en cette conjoncture sensible, car ce document garantit l’unité et la cohésion du peuple algérien ». Il a insisté sur le fait que « la vision du parti et l’ensemble des décisions annoncées depuis son élection à la tête du parti, sont prises d’une façon collégiale, en concertation avec les membres du conseil national ». « C’est grâce à cette démarche que le parti a réussi à présenter son propre candidat à la présidentielle pour la première fois dans son histoire », s’est-il encore réjoui. Il a également formulé le vœu de voir le nouveau gouvernement, un des symboles de la République et des institutions, « parvenir à relever les défis, notamment socioéconomiques ». Il a également souligné « l’importance d’ouvrir un dialogue permanent entre les différentes composantes de la société politique et civile ». Il a salué « la majorité du peuple algérien », qui aurait participé au scrutin présidentiel, tout en célébrant « les doigts bleus »(ceux qui ont voté).

« L’encre bleue qui a orné l’index des votants demeurera une marque de fierté, témoignant de leur patriotisme et de leur fidélité au pays et à l’armée…», dixit l’ex-ministre de la Culture. Il a salué en outre la démarche du président de la République Abdelmadjid Tebboune, concernant la création d’un comité d’experts chargé de formuler des propositions pour la révision de la Constitution. Il souhaite « permettre la consultation de toutes les forces politiques et franges sociales pour une entente nationale plus effective ». Il a consacré une bonne partie de son allocution à louer le rôle « exceptionnel et historique de l’armée » durant les 10 derniers mois.