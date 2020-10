Le nouveau secrétaire général du RND, Tayeb Zitouni, poursuit sa campagne référendaire, en appelant les électeurs «à voter ‘‘Oui'' pour ce texte» qui, selon lui, «consolide le principe d'Etat de droit et renforce les institutions de l'Etat». Il a animé, hier, un meeting, à Sétif, en faveur du projet d'amendement constitutionnel. «Nous voterons ‘‘Oui'' car nous sommes convaincus que la nouvelle Constitution porte en elle de nombreux points positifs», a-t-il insisté. Dans son offre de service, le SG du RND, participant activement, avec d'autres dirigeants du parti, à cette campagne référendaire, a considéré que «l'édification d'un Etat fort ne peut se réaliser sans s'appuyer sur des partis politiques forts et structurés». Il a estimé que «l'activité associative ne peut se substituer au travail et à l'engagement, sur le terrain des formations politiques». Le secrétaire général de l'une des principales formations de l'ex-coalition présidentielle, a affirmé, mercredi dernier, à Blida, que», «cet amendement constitutionnel va contribuer à la protection de l'école algérienne des manipulations politiques et des conflits idéologiques, tout en préservant nos enfants de la bêtise», a-t-il soutenu. dans le cadre de la campagne référendaire sur l'amendement constitutionnel. Soulignant, en outre, que ce projet d'amendement, soumis au référendum du 1er novembre prochain, va, également, «sauvegarder l'identité du peuple algérien, représentée par les deux langues, arabe et amazighe, et l'islam», a-t-il dit. Il a soutenu qu' «il va couper l'herbe sous le pied de certaines parties qui font commerce de l'identité nationale et culturelle». «Le projet d'amendement de la Constitution va propulser l'Algérie vers une ère de stabilité et de sécurité», a-t-il poursuivi. D'après lui, «le texte va garantir l'indépendance de la justice et, partant va tracer de nouveaux principes pour l'édification d'une nouvelle République». Il a, en outre, soutenu que «cet amendement va traiter des nombreux déséquilibres enregistrés dans les précédentes Constitutions, qui ont failli ravager le pays, n'était-ce l'accompagnement assuré par l'armée, avec professionnalisme, dans les différentes épreuves traversées par le pays, jusqu'à le mener à bon port». Il a estimé, depuis Médéa, que «l'approbation, par le peuple, de la nouvelle Constitution créera un nouveau démarrage pour le pays et une étape charnière dans son histoire».