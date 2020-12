«Si vis pacem, para bellum.» Les stratèges romains avaient bien raison: «Pour avoir la paix, il faut préparer la guerre.» L'Algérie qui n'est pas sans savoir qu'elle est la cible majeure d'ennemis étrangers, a fait, depuis longtemps, sienne cette devise latine.

Aujourd'hui plus que jamais, elle doit s'en rappeler car «le danger sioniste est à nos portes». Et c'est «notre ami» le roi qui l'a invité pour satisfaire son besoin expansionniste, mais aussi pour renforcer sa position et exaucer son rêve de détrôner l'Algérie et prendre sa place comme puissance régionale. Il se «pavane» aujourd'hui, après le pacte honteux qu'il a passé sur le dos des peuples sahraoui et palestinien, pensant avoir atteint son objectif.

Or, ce pacte n'a rien offert au Maroc sinon faire tomber le masque de ses dirigeants, des alliés d'Israël depuis longtemps déjà. Cette normalisation n'est donc point une surprise pour Alger et ne porte nullement atteinte à ses positions immuables concernant les questions sahraouie et palestinienne. Pour la première, il est clair que la reconnaissance par Donald Trump, fût-il le président américain, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, n'a de poids que les paroles d'un président sortant et qui pourraient être balayées, d'un revers de la main, par le nouvel occupant de la Maison-Blanche, le démocrate Biden.

Il ne faut pas oublier aussi que malgré la grande puissance de l'Oncle Sam, il existe une légalité internationale et d'autres puissances dans ce monde qui ont leur mot à dire et un veto à imposer.

Deux de ces puissances, à savoir la Russie et la Chine sont justement, des alliés de l'Algérie. En ce qui concerne les Palestiniens, ces derniers voient leur position peut-être affaiblie avec l'alignement d'un autre pays arabe du côté de leur ennemi, mais comme le dit si bien la citation «Dieu, gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge.» Les choses sont claires maintenant et le jeu malsain auquel s'adonnaient le Makhzen et son roi a été dévoilé.

Le roi est nu! Certes, l'Algérie se retrouve aujourd'hui, seule «survivante» du Front du refus après la balkanisation de l'Irak, la Syrie, la Libye et le Yémen, mais saura résister car, elle sait maintenant d'où vient le complot.

S'il y avait un doute, au début, sur les instigateurs des multiples tentatives de déstabilisation du pays, le voile a complètement été levé. Israël, grâce au pouvoir de l'argent, a le soutien indéfectible des Etats-Unis et cherche à s'imposer au monde.

Tous ceux qui se mettent sur son chemin devront en payer le prix. En premier, les pays arabes qui ont montré une certaine résistance durant les années 60 et 70 avant d'être réduits au silence, deux décennies plus tard.

Les printemps arabes, les guerres ethniques ou encore les coups d'Etat font tous partie d'un grand plan géostratégique visant à mettre au pas le monde. Ce plan est en exécution, l'Algérie y figure sûrement. C'est la raison pour laquelle, l'heure est grave et les Algériens devront s'unir et renforcer leur front interne pour faire face au danger qui guette le pays. Car, si l'entité sioniste se cachait derrière le voisin de l'Ouest pour mener ses attaques contre l'Algérie, aujourd'hui, elle va le faire à visage découvert.