Au-delà des moyens matériels et des efforts incessants de l'Etat à mettre en place de nouveaux mécanismes de gestion de l'administration et des institutions, dans le but de concrétiser les engagements pris par le président de la République, l'élément humain demeure le point névralgique et le moyen sur lequel repose toute la stratégie de la nouvelle Algérie.

A ce titre, et dans l'optique d'attirer l'attention sur l'importance de doter les institutions de l'Etat de compétences à même de porter la reconstruction du pays à son terme, le président du Forum des compétences algériennes (FCA), Adel Ghebouli a tenu en avant, la disposition du Forum, à «renforcer aussi bien le front interne que la cohésion nationale, par l'implication des compétences nationales et des élites, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, pour la défense de la patrie.

Le FCA est déterminé à préserver les constantes de la nation, en vue d'édifier un Etat fort et relever les différents défis». Il est clair qu'au vu de l'intensité des attaques et des agressions exprimées contre l'Algérie, tant par les ennemis de l'intérieur que de l'extérieur, seule la fédération des forces vives du pays, en vue de consolider le front interne, peut constituer un rempart, contre cet acharnement à forcer l'Algérie à renouer avec le chaos et l'anarchie. C'est dans cet objectif, qui ne date pas d'aujourd'hui, que la convoitise dont fait objet l'Algérie, n'a cessé de s'intensifier ces dernières années, notamment lorsque le pays subissait les pics d'une double crise, politique et financière.

L'occasion rêvée pour ses détracteurs, d'actionner tous leurs relais internes et externes, pour asséner le coup de grâce et faire main basse sur les richesses du pays.

Un modus operandi qui a eu des résultats au regard des expériences de révoltes colorées dans les pays voisins. Raison pour laquelle, le chemin démocratique, et le processus constitutionnel empruntés par l'Algérie, après le succès d'une révolution pacifique, n'ont fait qu'attiser la colère, et la véhémence des grandes puissances impérialistes, et des lobbys sionistes. Cela étant, si l'Algérie a su résister et répondre à toutes les agressions avec brio, il n'en demeure pas moins que le plus difficile reste à faire. Du fait que relever tous les défis qui s'imposent nécessite l'émergence d'une force intérieure, issue de la matrice du peuple et dotée de capacités fortes à changer les choses et à concrétiser les plans de relance dans tous les domaines.

À ce sujet, le président du FCA, considère que «les compétences nationales et les élites jouent un rôle crucial dans l'édification nationale, au vu des atouts, du savoir-faire et des outils pratiques dont elles disposent et qui sont, à la fois efficaces et indispensables à l'amélioration du cadre de vie du citoyen, et consiste également en la contribution à l'édification démocratique et la réalisation de la relance à laquelle aspire tout un chacun».