Le Royaume chérifien passe pour être le fournisseur principal de l’Europe entière en cannabis.

Cette révélation n’émane pas d’un Etat ou d’un groupe affichant de l’animosité contre le Makhzen, loin s’en faut. C’est le rapport de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (Onudc) qui atteste et confirme cette classification des plus abracadabrantes. Le Maroc est considéré aussi comme le premier producteur de la résine de cannabis en Afrique, quoi de plus pour se faire connaître de la sorte comme un pays pourvoyeur de drogues en intime relation avec les pratiques qui s’identifient dans le jargon onusien comme étant un réseau du crime organisé aux aspects tentaculaires. L’agence onusienne qui siège à Vienne a souligné à ce propos qu’ « une partie de la résine de cannabis d’origine marocaine, qui représente plus de 4% de la production mondiale (environ 5100 tonnes) est acheminée vers l’Europe, notamment pour les consommateurs des pays du Sud et de l’Est du Vieux Continent», et d’ajouter dans le même sillage que «la majeure partie des quantités de résine de cannabis produites au Maroc est expédiée via l’Espagne, où elle est acheminée en contrebande vers d’autres marchés de la région, pendant des années, y compris entre 2013 et 2017, l’Espagne a été identifiée par d’autres pays européens comme le principal pays de départ et de transit de la résine de cannabis produite par le Maroc », a précisé l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime. C’est dire que le Maroc est passé en un laps de temps record de producteur de la résine de cannabis dans une sphère restreinte et délimitée géographiquement à travers ses riverains de l’Afrique de Nord, à celui fournisseur principal dans le Vieux Continent, à savoir l’Europe. Les informations glanées par les Etats de l’Europe pour le compte de l’Office onusien confirment que « la culture de cannabis est pratiquée en plein air au Maroc et que les surfaces ne cessent d’augmenter au fil des années », souligne le rapport. Cela renseigne sur les accointances du Royaume chérifien avec des puissances dans le but de déstabiliser les pays frontaliers, voire voisins à travers ces fléaux qui s’inscrivent en porte-à-faux avec les conventions des Nations unies.

Cette situation explique clairement et nettement les manœuvres et les plans ourdis de ces puissants en faisant du Maroc leur fer de lance dans le but de déstabiliser et de faire chanter les pays voisins qui rejettent d’emblée leurs diktat et leurs feuilles de route visant la recomposition de la région en fonction de la nouvelle carte géostratégique qui s’imposent dans les pays réduits à jouer le rôle de ventre mou comme c’est le cas pour la Libye, le Niger et le Mali, pour ne citer que ces pays.

Le Maroc ne tient que grâce à cette complicité de certaines puissances occidentales dans le but de réaliser leurs stratégies de mainmise sur les richesses des pays disposants de potentiel énergétique et naturel. Le rapport onusien ramène la preuve que le Maroc n’est qu’une base arrière des puissants pour chambouler les cartes du Sahel et de l’Afrique du Nord.

L’Algérie n’a pas cessé d’interpeller les Nations unies quant aux agissements du Royaume chérifien en usant des pratiques qui vont dans le sens contraire des conventions et des accords de l’ONU en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et le crime organisé et ses ramifications.

La piste de l’ingérence se précise maintenant au regard de ce que véhicule le rapport de l’Office onusien en termes d’accusation à l’égard du Maroc comme étant le premier fournisseur principal de l’Europe en cannabis et en sa qualité de premier producteur de la résine de cannabis en Afrique, à ciel ouvert.