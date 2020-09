La thèse de suspicion d'une tentative de vol de câbles électriques au complexe SiderAnnaba, survenue le mercredi dernier, ne s'est, apparemment pas précisée. C'est ce que nous avons appris, en marge de notre visite de couverture, avec le Premier ministre, avant-hier au complexe.

La source, qui a filtré l'information, a, dans le détail, fait état de la découverte de deux câbles électriques d'une longueur de 80 mètres, sur des tronçons de chemins reliant des ateliers du complexe. L'un a été découvert dans l'allée menant à la AMM et LRB et l'autre sur celle de la LCR et GSM, a précisé notre source. La première déduction des éléments de la gendarmerie d'El Hadjar, dépêchés sur les lieux, s'est orientée vers une tentative de vol probablement inachevée, nous dit-on. Selon notre source, les deux câbles destinés à l'usage du HFn°2, devaient se trouver dans le magasin du HF n°2, a fait noter la même source. Au moment où les enquêteurs sur les lieux, tentaient de déterminer les raisons de la présence des deux câbles électriques, dans deux endroits différents, des travailleurs de l'usine, étaient revenus «récupérer» les deux câbles, nous dit-on. Ils auraient (les travailleurs) fait glisser les deux câbles, lors de leur transport depuis le magasin jusqu'où, remarquant ce manque, ils sont revenus les récupérer et comme par hasard, nous dit-on, dans les deux endroits. Intrigant alibi, probablement pour masquer la tentative du vol. Cette thèse, selon notre source, n'a pas convaincu pour autant les enquêteurs. Au moment de la mise sous presse, les services de sécurité en charge de l'enquête, s'activent pour arrêter les voleurs, mais surtout mettre à nu les dessous de ces sempiternels actes de vol. Il a été souligné que, la gendarmerie de Sidi Amar a démantelé un réseau spécialisé dans le vol des câbles en cuivre.

La bande se compose de 11 individus. Les mis en cause, âgés entre 24 et 59 ans, sont originaires des wilayas de Annaba, El Tarf et Guelma. Une affaire qui remonte au mois de mai dernier, lorsque la direction du complexe d'El Hadjar, a déposé plainte pour vol de câbles électriques. Moins d'un mois après, une autre plainte a été déposée pour vol de disjoncteurs! Un acte qui a occasionné au complexe, un préjudice financier estimé à plus de 500 millions de centimes.

Les investigations engagées par les services de sécurité se sont soldées par l'interpellation de neuf auteurs.

Les prévenus déférés par-devant le juge d'instruction, près le tribunal d'El Hadjar, ont été placés sous mandat de dépôt, pendant que deux autres ont été soumis au contrôle judiciaire.

Par ailleurs, et selon les infiltrations de notre source, une autre affaire qui a suscité beaucoup de doute, est survenue à la veille de la visite du Premier ministre Abdelaziz Djerad au complexe. Il s'agit de la découverte par les agents de la maintenance, de coupure de câbles électriques au niveau de l'unité de LRB.

L'acte a provoqué un court-circuit et une panne, a rapporté la même source. Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer le ou les auteurs qui ont utilisé un cutter pour couper les câbles, a précisé notre source. Face à ces actes de sabotage orchestrés, la direction du complexe a réquisitionné 12 heures durant, des travailleurs pour la réparation de la panne dans l'unité de LRB.

Une unité qui a été visitée par le Premier ministre. C'est dire que l'acte, relève bonnement du sabotage pur et simple. Signalons qu'il s'agit du second acte de sabotage en trois jours. C'est pour dire que, le complexe n'est pas à son premier vol de câbles et autres équipements, des disjoncteurs entre autres. Ces actes impliquent des auteurs interpellés, qui sont vraisemblablement des sbires à l'actif de la solde de l'Etat profond. Ce dernier usant toujours de l'argent sale pour alimenter la volonté satanique, pour saboter le complexe d'El Hadjar. Cet Etat profond dont les têtes pensantes bien que écartées, ont gardé tout de même de l'influence, pour tirer les ficelles de là où elles se trouvent, pour tenter, mais vainement, la déstabilisation du plan socio-économique, mais surtout, du plan de la relance industrielle, engagé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune.

En tout cas, quels que soient les dessous, motivations des commanditaires de ces actes de sabotage, les enquêtes engagées par les services de la Gendarmerie nationale, finiront par débusquer ces forces occultes, animées d'une impertinente obstination de sabotage et de haine contre l'Algérie et les Algériens.