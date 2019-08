La classe politique vient de réveiller ses vieux démons, les antagonismes d’antan refont surface, alors que le pays vit au rythme d’une crise institutionnelle des plus abracadabrantes.

Les diatribes et les accusations mutuelles entre le président d’El-Adala, Abdellah Djaballah et le président du RCD, Mohcine Belabbas renseignent sur le degré de la déconfiture de la classe politique censée être l’alternative, voire la garante du changement exigé par la majorité écrasante du peuple algérien.

Au moment où beaucoup de patriotes réfléchissent sur les voies et moyens susceptibles de mener à bon port le pays qui se débat dans une crise profonde, les représentants de l’ « opposition » se permettent le luxe des chamailleries sur fond d’approches et de visions politiciennes qui font remonter la crise du pays à des décennies pour enfoncer davantage le climat politique actuel et de rajouter une autre couche épaisse à ladite crise.

Les deux courants antagoniques se livrent à des déclarations incendiaires qui ne sont pas du tout innocentes, elles répondent à une feuille de route bien entretenue et savamment réfléchie. Sinon, comment expliquer la dernière sortie de l’islamiste et chef d’El-Adala qui accuse le chef du RCD, Mohcine Belabbas d’être « responsable de la décennie rouge et ses mains sont entachées du sang des victimes » (sic).

L’ironie du sort, un islamiste qui a fait ses preuves lors de la période des années 80 en s’impliquant dans les universités pour terrifier les militants de la cause démocratique et identitaire en allant jusqu’à développer des actes subversifs à leur encontre, se découvre aujourd’hui, on ne sait par quel miracle, qu’il est un fervent défenseur de la démocratie et du pluralisme en accusant ceux qui s’opposent à son nihilisme et son obscurantisme qui sont derrière la violence et les drames qu’avait vécus le pays durant la période sombre du terrorisme.

Il s’agit d’une escalade qui rappelle les tirades et les attaques frontales qui ont été alimentées par des forces centrifuges dans le but d’imposer un brouillamini conçu sciemment pour détourner l’attention de l’opinion publique sur les vraies questions et les véritables enjeux qui s’imposent avec acuité.

Sinon, qu’est-ce qui explique cette tournure au moment où la majorité des forces vives du pays s’efforce de trouver une forme qui pourrait rassembler tout le monde autour de l’urgence d’une solution et issue salvatrice à l’impasse institutionnelle qui se profile à l’horizon ? La réponse est toute simple, on veut dévoyer l’enjeu et le faire réduire à un débat de société non pas pour aller de l’avant et permettre au peuple de voir le bout du tunnel, bien au contraire, c’est pour favoriser l’enlisement et le climat du pourrissement dont beaucoup d’officines et de force, centrifuges cherchent à réaliser comme mode opératoire qui facilitera ces scénarios à être réalisés et concrétisés avec brio.

Les débats stériles chers aux islamistes ne font que le lit des forces de l’immobilisme et de ceux qui pêchent dans les eaux troubles pour torpiller la société et la faire détourner de ses véritables aspirations et attendent, à savoir le changement du système et de ses symboles pour aller vers une nouvelle République démocratique et sociale pour laquelle toute la société se bat en vue de sa concrétisation. D’ailleurs, le Mouvement populaire, à travers son élan historique du 22 février, a montré la voie à suivre pour réaliser cet objectif cher à tous les Algériens.

Revenir à la période sombre du terrorisme avec une idée de renoncement et de repentance telle qu’elle est exprimée par le dépositaire de l’islamisme mortifère, à savoir le président d’El-Adala, Abdellah Djaballah et sa confrérie, montrent on ne peut mieux que les islamistes veulent réapparaître comme victimes.

C’est une manière de faire passer la pilule aux crédules dans le but de réinvestir à nouveau le terrain politique à travers une nouvelle mobilisation pour la « cause » de l’Etat islamique dont Djaballah croit dur comme fer que ce dernier reste la seule issue susceptible de faire sortir le pays de la crise politique.

Cette notion réductrice et minorée est pour beaucoup dans l’aggravation de la situation politique du pays, pour ainsi dire, les islamistes dans toutes leurs variantes ont joué un rôle désastreux et destructeur du pays, leur part de responsabilité dans les violences et le terrorisme est plus qu’avérée. Abdellah Djaballah

«Non à la désobéissance civile»

Abdellah Djaballah ne veut pas jouer avec la stabilité du pays ! Le président du FJD a mis en garde contre la désobéissance civile.

Un concept qu’il qualifie de très dangereux qui peut mener jusqu’à l’affrontement…armé ! « Si on prend en compte le concept politique de la désobéissance civile, c’est-à-dire une rébellion totale et l’utilisation de tous les moyens pour faire tomber le régime, c’est une dérive dangereuse. Elle peut conduire à un affrontement armé (…) Il faut rester pacifiques », a-t-il mis en garde, hier, lors de son passage au forum du quotidien El Mihwar. En fin politicien, ce chef de file de l’opposition ne veut pas que la « bataille » sorte de son contexte politique pour dériver vers une situation de chaos. Il faut dire que depuis vendredi dernier les marcheurs ont durci le ton en appelant à cette fameuse « désobéissance civile». Les manifestants, qui ont jusque-là gardé leur esprit « silmiya », ont promis de radicaliser leurs actions à la rentrée sociale. Djaballah a pris ses responsabilités pour expliquer les dangers