Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire a poursuivi, hier, sa visite d’inspection et de travail à la

3ème Région militaire à Béchar.

Après une visite d’inspection, il a tenu une rencontre avec les personnels des unités du Secteur, devant lesquels il a prononcé une allocution réaffirmant que «les élections présidentielles constituent une opportunité sans précédent, afin d’instaurer la confiance dans le pays et ouvrir la voie à un horizon prometteur en termes de consolidation de l’exercice démocratique éclipsé pendant des années par la bande, qui a tenté d’accaparer le pouvoir en pillant les richesses du pays». Il précise dans son intervention : «Nous avons œuvré, depuis le début de la crise, à faire face à tous les défis et à mettre en échec les desseins de la bande.» Aujourd’hui, ajoute le vice-ministre de la Défense, «nous commençons à percevoir les prémices de la victoire à l’horizon. Nous ne nous lasserons jamais d’appeler à se diriger aux urnes, pour une compétition basée sur des règles démocratiques justes, où la voix du peuple sera souveraine pour décider qui présidera à la destinée du pays». Le général de corps d’armée qui avait déclaré au premier jour que la bande a conspiré contre la patrie, atteste une nouvelle fois que l’élection prévue pour le mois de décembre est «une opportunité particulière pour passer à une nouvelle étape dans le processus d’édification de l’avenir du pays».

Pour lui, cette importante échéance «constitue une opportunité sans précédent, afin d’instaurer la confiance dans le pays et ouvrir la voie sur un horizon prometteur en termes de consolidation de l’exercice démocratique éclipsé pendant des années par la bande, qui a tenté d’accaparer le pouvoir en pillant les richesses du pays», en détournant poursuit-il «l’argent du peuple et en portant atteinte aux potentiels de la nation, pour servir des agendas hostiles à la patrie ». Cependant, a estimé le vice-ministre de la Défense, hier, «nous avons réussi à faire plier le colonialisme tyrannique, nous les avons vaincus aujourd’hui grâce à Allah et aux efforts des fidèles enfants du pays».

Dans son discours, il revient comme à chaque fois vers le peuple pour témoigner que «ce peuple a longtemps fait face à toutes les adversités, aussi grandes soient-elles, grâce à son dévouement envers ses principes nationaux et ses valeurs ancestrales, ainsi qu’à l’accompagnement de l’institution militaire, qui a opté pour une stratégie clairvoyante et avisée mise en œuvre par étape, accompagnant avec harmonie et clairvoyance les revendications et les attentes de ce vaillant peuple». Le chef d’état-major de l’ANP atteste qu’aujourd’hui : «Nous percevons à l’horizon un avenir prometteur qui attend le peuple algérien, grâce à Allah, après l’élection d’un président de la République légitime qui prendra en charge la lourde responsabilité qui lui incombera, avec dévouement envers sa patrie et son peuple.» Il promet une nouvelle fois au peuple : «Nous sommes déterminés à accompagner le peuple algérien sans relâche, en réunissant toutes les conditions idoines et propices et en mettant en œuvre les mesures relatives à la sécurisation de l’opération électorale, de manière à réunir aux citoyens toutes les garanties pour une participation massive et efficace aux prochaines présidentielles».

Pour ainsi dire le général de corps d’armée assure que le Haut Commandement de l’ANP reste sur ses positions pour faire sortir le pays de cette crise qui a trop duré.