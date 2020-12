Le processus de changement depuis l'indépendance a été émaillé par des antagonismes et des contradictions qui ont fait des approches disparates, une réalité dont l'issue n'était pas la même en termes de résultat et de couronnement dans le cadre des luttes et de la mobilisation politique. C'est le cas pour la reconnaissance de tamazight comme langue nationale et officielle par des franges importantes de la société dans le but de rompre avec le déni politique et identitaire par rapport à cette variante. C'est aussi le cas pour la mouvance islamiste dans sa variante radicale, qui a usé de tous les moyens, y compris violents, pour imposer sa «chari'a». Les deux démarches sont antagoniques en matière de modus opérandi, c'est ce qui a fait que le processus de la lutte a été différent. Le combat pour la reconnaissance de tamazight a été jalonné par des luttes pacifiques dans le cadre du creuset démocratique en termes de projet de société. Cette quête pour la reconnaissance de l'identité amazighe en tant que variante identitaire relevant de notre histoire ancestrale a été caractérisée par des hauts et des bas en matière de combat. Mais cela s'est soldé par la reconnaissance pleine et entière de tamazight comme langue nationale et officielle et Yennayer comme journée chômée et payée.

Certes, ce combat pour la reconnaissance de tamazight a été ponctué par des moments et des situations tragiques, mais comme la revendication véhiculait la dimension démocratique et historique émanant des entrailles de l'histoire ancestrale du pays, cela a été une réussite politique de par la charge et le contenu démocratiques qu'elle charrie et véhicule en son sein en tant que revendication.

Contrairement à l'islamisme qui a fait dans l'usurpation du référentiel islamique en tant que variante et composante de la société algérienne en allant jusqu'à le substituer par des valeurs aux antipodes de celles qui donnent l'ancrage ancestral à l'islam algérien.

L'islamisme, qui est à l'opposé du référentiel spirituel des Algériens, qui vivaient et vivent en paix leur religion musulmane, a opté pour un rigorisme dont la genèse salafiste promettait et en dit long sur les tenants et les aboutissants de sa stratégie macabre et nuisible pour le pays.

Depuis l'inoculation de ce germe et de ce corps étranger dans la société algérienne depuis le début des années 60 du siècle écoulé, l'islamisme radical n'a pas ménagé le pays, il a opté pour l'affrontement et les méthodes fondées sur la menace verbale et physique en se référant à un discours totalitaire. Cette approche antidémocratique et récusant la différence a provoqué toute la société de par ce qu'elle charrie comme contenu rejetant tous ceux qui ne s'inscrivent pas dans son corpus islamiste.

Le résultat de cette démarche qui rejetait et rejette toujours le processus démocratique et pacifique comme opératoire en matière de changement, a plongé le pays dans une spirale de violence et de crise dont les conséquences sévissent toujours et ses stigmates demeurent encore vivaces.

Le changement démocratique et pacifique à montré de par l'histoire que c'est un travail de longue haleine, mais fructueux. Cependant, le recours à la violence en usant des valeurs sacrées de toute une société et les utiliser d'une manière perfide pour nuire à la communauté nationale, cela ne peut qu'exacerber les conflits et les guerres et autres déchirements qui se font connaître dans les pays où l'islamisme radical s'est emparé du pouvoir politique pour imposer son diktat en remettant en cause les autres variantes et mouvances politiques qui ne sont pas de la même obédience ni de la même démarche politique et idéologique.

En conclusion, la cause amazighe qui s'est démarquée dans le cadre d'un combat démocratique pacifique pour asseoir sa revendication légitime a eu gain de cause et l'islamisme radical et obscurantiste est toujours aux aguets. Il subit, d'ailleurs, des échecs partout. Le dernier et le plus spectaculaire, c'est celui de corroborer le processus de normalisation avec l'entité sioniste en affirmant de la sorte que la lâcheté et la trahison vont de pair pour l'islamisme radical.