Neutralisation de 37 criminels. Mise hors d'état de nuire de 108 éléments de soutien aux groupes terroristes à travers le territoire. 80000 euros récupérés lors de l'opération antiterroriste de Jijel. Destruction de 251 abris et caches utilisés par les groupes terroristes dans différents maquis. Saisie de 40 pistolets-mitrailleurs de différents types et 25 autres automatiques ont été saisis, en plus de 249 fusils, 64710 balles,74 chargeurs. Destruction de 391 mines et bombes de fabrication artisanale, ainsi que 831,585 kg d'explosifs. Tel a été le bilan des éléments de l'Armée nationale populaire durant l'année 2020. Un bilan auquel s'ajoute l'arrestation de pas moins de 1028 narcotrafiquants à travers le territoire avec la saisie de 703,2 quintaux de kif traité en provenance du Maroc, 27,89 kg de cocaïne et une quantité énorme de psychotropes évaluée à 3611868 unités. Un bilan plus que satisfaisant. Un bilan à même de rendre le sourire au général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, qui a affiché son «satisfecit». Intervenant lors d'une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la 5ème Région militaire à Constantine, Saïd Chanegriha n'a pas manqué de souligner que «les résultats positifs réalisés sur le terrain (...) sont des résultats qui témoignent, tous, du volume des efforts sincères et dévoués de l'ANP». Des efforts qui témoignent du sens professionnel et de responsabilité élevé, ainsi que de l'esprit de discipline qui caractérise de plus en plus les efforts de tous les intervenants dans le domaine de la lutte contre ces criminels, note Saïd Chanegriha. Des résultats rendus possibles grâce à la mise en oeuvre de «l'approche opérationnelle adoptée» d'une «vitesse d'adaptation aux évolutions sur le terrain», et à la «forte détermination à assainir la terre d'Algérie du terrorisme barbare et à instaurer la sécurité, la paix et la stabilité à travers tout le pays, afin que notre peuple puisse vivre dans la quiétude et la sérénité totales», a-t-il souligné. Des résultats qui montrent à quel point les forces de l'ANP sont déterminées à combattre ce fléau jusqu'à son éradication totale et définitive. En dépit de ces résultats positifs, le chef d'état-major de l'ANP a, néanmoins, exhorté les personnels militaires sur la «nécessité de consentir davantage d'efforts laborieux et d'acquérir les plus hauts degrés de disponibilité combative et opérationnelle, ainsi que les plus hauts niveaux de professionnalisme dans les missions assignées, afin de préserver la souveraineté et la stabilité de notre pays et garantir la paix et la quiétude de son vaillant peuple». Cette stabilité renforcée de plus en plus l'année écoulée, au vu du bilan positif enregistré dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, est un des indicateurs forts «de notre volonté d'éradiquer définitivement ce fléau de notre pays et qui atteste de notre constante résolution à maintenir une surveillance permanente et continue le long de nos frontières nationales», affirme Saïd Chanegriha. Aussi, a-t-il souligné la nécessité de rester «conscients de l'ampleur des enjeux que nous devons relever et la nature des défis à surmonter». Des défis qui requièrent une action sans relâche et une grande détermination, insiste le vice-ministre de la Défense nationale.