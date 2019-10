Replacer sur la scène politique un parti aussi décrié comme le RND, n’est pas une entreprise politique aisée, surtout par les temps qui courent. Le secrétaire général par intérim de cette formation, Azzedine Mihoubi, vient de réussir le pari mais cette « œuvre » ne lui appartient pas en entier. Son ennemi intime qui s’est déclaré ainsi, Slimane Bakhlili, y est pour beaucoup. Comment est-ce possible ?Azzedine Mihoubi en scénariste avisé, sait pertinemment que pour réinstaller son parti dans le paysage politique, il faut concevoir une démarche selon laquelle on ne verra de la vague que l’écume. Saisissant l’opportunité de l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, il ne se contente pas de soutenir et d’applaudir mais il ose... et se présente lui-même à cette élection. Mihoubi veut la lune, il la montre. «Quand on lui montre la lune, l’imbécile regarde le doigt», dit un proverbe chinois. Slimane Bakhlili a regardé le doigt, peut-être cherchait-il son «Khatem Souleymane (bague magique de Souleymane) ? Tête baissée, naseaux fumants, il fonce droit vers sa cible du moment, Azzedine Mihoubi qu’il traite de tous les noms d’oiseau. Dans une vidéo postée sur son site facebook, l’ancien animateur de l’émission ramadhanesque «Khatem Souleymane» a lancé un appel au chef du RND de retirer sa candidature pour l’élection présidentielle. Il a défié Mihoubi en lui disant que s’il ne retirait pas sa candidature à ce scrutin, lui-même se porterait candidat, qu’il le battrait sans aucun doute. Il a même recommandé aux militants du RND de ne pas soutenir la candidature de leur secrétaire général. Et clap ! C’est réussi. Mihoubi ne peut s’empêcher d’esquisser un sourire qui doit l’extraire de sa mélancolie habituelle. La polémique fait rage sur les réseaux sociaux, suivie par des centaines de milliers de personnes. On ne parle plus du RND pourtant présent dans l’imaginaire des populations, mais de la personne de Mihoubi. Pour les chevronnés de la politique, Mihoubi a réussi un coup magistral grâce à Bakhlili.

Des quatre partis de l’Alliance présidentielle, le RND est le seul à oser cette posture. Ni le TAJ de Amar Ghoul ni le MPA de Benyounès n’arrivent à se relever du naufrage qu’ils ont subi depuis le début du Mouvement populaire du 22 février dernier. Que dire alors du FLN qui n’arrive même plus à réunir son comité central ! Avec deux de ses secrétaires généraux en prison en compagnie d’une dizaine de ministres, c’est la définition même d’un naufrage politique. A la veille de son 65ème anniversaire qui interviendra dans quelques jours, soit le 1er novembre, le FLN subit la plus grave crise de son histoire. A 65 ans, on est vieux et le général de Gaulle avait raison d’affirmer que « la vieillesse est un naufrage ». Ce parti qui mérite, haut la main, l’Oscar des retournements et des rebondissements inattendus, réussira-t-il encore une fois à sortir indemne de ce marécage ? Difficile de le croire quand on voit pour la première fois une présidentielle se dérouler sans le FLN. Ce qui n’est pas le cas du RND déjà en pré-campagne électorale. Lors d’une conférence de presse tenue au siège du parti au lendemain de l’approbation de sa candidature à la prochaine échéance présidentielle, par les membres du conseil national, Mihoubi a indiqué que le parti a entamé l’élaboration d’un programme électoral «ambitieux, réaliste et pratique». Le but de ce programme, est de « restituer la Patrie au citoyen, d’ériger l’Algérie en un pays émergent » et que pour cela, il s’appuiera sur les compétences qui existent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, en vue de concrétiser le développement souhaité, le plus rapidement possible.Le candidat du RND a fait savoir qu’il misera, lors de sa campagne électorale, sur «un discours direct, dont le citoyen sera le point de départ et le destinataire, sans évoquer le passé mais en étant davantage à l’écoute de ses préoccupations quotidiennes». Mais ce n’est qu’une première étape et dans tout scénario il y a nécessairement des rebondissements. Mihoubi a certainement prévu quelqu’un pour «épicer» le tableau. Il faut suivre…