La prochaine élection présidentielle ne doit pas être associée à un simple «bras de fer» entre deux camps qui se disputent le contrôle du pouvoir. Le pays n’est pas en situation à ce qu’on joue son avenir à pile ou face, sur une question de petits détails. Certains cercles politiques tentent justement d’amener l’opinion nationale sur les détails qu’ils nomment des «préalables». Ces derniers sont certes, nécessaires et importants, mais ne doivent pas constituer le seul levier pour dire si les conditions juridiques de la tenue du scrutin sont réunies ou pas. Les calculs «intéressés» de ces cercles les amènent à préparer la réplique «au cas où», histoire de maintenir le «bras de fer» sur des questions de détails. N’a-t-on pas entendu dire ici et là que la présidentielle ne serait pas crédible, même avec la démission du gouvernement Bedoui ? En d’autres termes, il y a dans certaines attitudes, une volonté de garder la barre pendante pour la soulever d’un cran à chaque fois, avec l’objectif de maintenir une sorte d’ «impossibilité» de satisfaire les «revendications de transparence» recassées via les médias et les réseaux sociaux.

On en est donc à vouloir faire barrage à un scrutin présidentiel, non pas pour d’évidentes raisons de flou dans le processus engagé depuis plus de deux mois, mais juste pour montrer «une musculature politique», avec l’espoir, sans doute, de négocier sur le dos d’une opinion que ces forces ne désespèrent pas de duper durablement.

L’institution militaire qui a refusé d’entrer dans une logique de «bras de fer», a justement compris qu’il n’est pas question de jouer la faisabilité ou pas du scrutin, mais sa pleine régularité au double plan politique et juridique. Si des candidats crédibles à l’image de Ali Benflis, adhèrent au processus, c’est bien la preuve que la problématique n’est, ni dans la transparence ni dans un quelconque désintérêt de l’opinion. Cette dernière est consciente du poids de sa responsabilité et l’institution militaire, à travers son chef d’état-major le souligne clairement. «Nous sommes convaincus que le peuple algérien qui vénère sa patrie et est conscient des défis auxquels l’Algérie est confrontée, prendra le dessus et aura le dernier mot pour faire basculer les résultats de ces défis en faveur de l’Algérie», a rappelé Gaïd Salah dans son dernier discours. L’ANP qui ne manque pas de noter l’importance de la séquence historique de ces derniers mois, dit également à propos des Algériens : «C’est un peuple qui a prouvé tout au long de son histoire qu’il est un peuple de défis, car tout simplement il priorise toujours la raison et la réflexion judicieuse et rationnelle s’agissant des questions décisives que vit son pays.» Sans commentaire.