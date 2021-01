L'Algérie a opté pour l'acquisition du vaccin russe Spoutnik V. Un premier quota d'au moins 500000 doses sera bientôt livré au pays pour le lancement de l'opération de vaccination dans les deux à trois prochaines semaines, comme l'a exigé le président de la République. L'information qui n'était qu'une rumeur persistante, a fini, jeudi, par être confirmée par le porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer. Dans une déclaration à l'issue de la réunion hebdomadaire du gouvernement, Belhimer a affirmé que le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé la signature d'un contrat de gré à gré avec un laboratoire russe pour l'acquisition du vaccin anti- Covid-19, en application de la décision du président Tebboune. Il a précisé, à ce propos, que l'institut Pasteur Algérie (IPA) a entamé, comme premier pas, des concertations avec le laboratoire russe, fabriquant du vaccin, ajoutant que des discussions sont également en cours avec d'autres pays, dans le même cadre. A préciser que le ministre de la Santé a présenté, lors de la réunion du gouvernement, les démarches engagées par son secteur dans le cadre de l'acquisition du vaccin anti-Covid-19, portant sur «l'état d'avancement des contrats y afférents». Cette présentation fait suite, faut-il le rappeler, aux instructions données par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à Benbouzid afin «d'engager toutes les mesures et mobiliser les ressources nécessaires» pour répondre à l'exigence faite par le chef de l'Etat de lancer dans les plus brefs délais l'opération de vaccination. Et c'est auprès du directeur général du budget, Abdelaziz Faïd, que l'on a appris que l'Algérie va recevoir un premier quota de 500000 doses du vaccin anti-Covid-19. Lors de son passage à l'émission «Echorouk Morning», ce responsable a révélé qu'un budget de l'ordre de 1,5 milliard de dinars a été dégagé pour l'achat dans un premier temps de quelque 500000 doses du vaccin assurant que «l'Etat débloquera jusqu'à 20 milliards de dinars» pour cette opération. Ce qui va représenter un peu plus de 6,5 millions de doses s'il s'agit, évidemment du seul vaccin Spoutnik V. Cependant, il est très probable que l'Algérie commande le vaccin chinois également.

D'ailleurs, lundi dernier, Abdelaziz Djerad a eu un entretien téléphonique avec son homologue chinois, M. Li Keqiang, au cours duquel les deux hommes ont évidemment passé en revue l'état et les perspectives des relations bilatérales dans le cadre du Partenariat stratégique global liant l'Algérie et la Chine, mais se sont particulièrement penchés sur «l'ensemble des questions liées à la coordination des efforts des deux pays dans la lutte contre la pandémie de Covid-19» comme l'a souligné un communiqué du Premier ministère. Ce qui laisse présager donc qu'une commande auprès de l'allié chinois a aussi été formulée. Il y a lieu de préciser que le Spoutnik V est le premier vaccin anti-Covid-19 au monde.

Homologué en Russie en août dernier, le Spoutnik V, efficace à plus de 92%, a déjà été commandé par plus de 50 pays dont certains ont commencé leur vaccination. Aucune réaction post-vaccination inattendue n'a été signalée pour le moment. Et au-delà du fait que le prix du vaccin russe soit abordable et qu'il ne nécessite aucune lourdeur logistique, ce dernier a l'avantage de taille: reposer sur une technologie sûre qui a déjà été utilisée dans le cadre du vaccin contre Ebola.