Le vaccin anti-Covid-19 sera bien disponible en janvier. Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, bousculé par le tweet du président de la République qui a exigé un début de vaccination le premier mois 2021, a confirmé, lors d'une intervention, hier, à l'Ecole nationale du management, que ses services en collaboration avec d'autres départements, multiplient leurs efforts pour l'acquisition du vaccin qui «sera prêt en janvier et nous serons bien au rendez-vous». Une bonne nouvelle qui, il faut le reconnaître, met du baume au coeur. Cependant, elle reste insuffisante. Car, les Algériens savent, depuis près d'une quinzaine de jours maintenant, que la vaccination devra commencer dans les deux à trois prochaines semaines, mais ils ne savent toujours pas quels sont les vaccins qui ont été choisis pour mener cette campagne. Lorsque Benbouzid déclare formellement que le vaccin sera disponible, il est évident que le choix du ou des laboratoires a été fait et que l'autorité sanitaire est actuellement en phase de négociation pour la quantité et la date de livraison. Pour quelle raison donc, le citoyen n'est-il pas informé sur le choix adopté? Pourquoi maintenir le mystère? Partout dans le monde où les opérations de vaccination ont commencé, les populations ont été informées de l'origine du vaccin dès la pré-commande et ont été prévenues également de la stratégie de vaccination. Ce qui a donné l'occasion aux citoyens d'avoir un temps nécessaire pour faire leur propre «casting» des vaccins. Connaître les différents types de vaccins, leur efficacité, leurs points communs, les différentes technologies vaccinales...

Que sait-on en Algérie au jour d'aujourd'hui sur l'opération de vaccination? Juste qu'elle va débuter, pour les catégories prioritaires, en janvier et sera ensuite généralisée, gratuite et non obligatoire. Ce jeu de cache-cache et cette absence de transparence ont de quoi irriter l'Algérien qui n'est pas sans voir que la problématique de vaccination suscite des débats dans le monde entier. Pourquoi tant de mystère pour une information qui sera, bientôt, d'ordre public? Es-ce par amour de l'intrigue ou s'agit-il tout simplement d'une défaillance de communication? Quelle que soit la raison, le moment est venu pour dévoiler les noms des laboratoires auprès desquels, l'Algérie va acquérir ses quotas de vaccins et présenter la stratégie de vaccination. Il est temps pour chaque Algérien d'avoir l'accès libre à la Stratégie nationale de vaccination avec des échéances et des chiffres bien précis. Il est temps aussi pour les autorités de lancer une large campagne de sensibilisation et d'explication sur les vaccins acquis. Qu'il soit russe, chinois ou autre, chaque vaccin a un taux d'efficacité, une technologie propre et même des effets secondaires. Certes, pour le moment, il n'est pas possible de connaître avec certitude les effets secondaires des vaccins en raison du temps court accordé aux essais cliniques. Cependant, il faut reconnaître que les essais ont été menés auprès de dizaines de milliers de volontaires et que pour l'heure les effets signalés sont en grande majorité légers: fatigue, mal de crâne, frissons ou encore la survenue d'une rougeur au point d'injection. Sur 20.000 individus vaccinés, il n'y aurait eu qu'un cas d'effet indésirable grave. Ce dernier a eu lieu chez le groupe AstraZeneca: une paralysie transitoire des membres inférieurs. Mais il s'agit là d'un cas extrêmement rare, autour d'un pour

50.000 ou même 100.000. C'est tout cela qu'il faudra expliquer au simple citoyen qui se trouve noyé sous le flot d'informations circulant sur Internet et dont une partie présente la vaccination comme l'apocalypse. L'Algérie qui devra démarrer sa campagne de vaccination dans les quelques semaines à venir, doit impérativement lancer avant une campagne d'information. Le gouvernement, qui observe le silence total sur cette question, devra commencer par confirmer ou non les informations d'un contrat conclu pour l'acquisition du Spoutnik V. Il devra aussi présenter ce vaccin, rassurer sur sa conformité et faire toute une opération de marketing pour le promouvoir auprès de la population avec des images des premières personnalités vaccinées. Qu'elles soient du monde politique, sportif ou artistique, cela aura toujours un effet rassurant face au scepticisme. Car, il ne faut pas oublier que seule la vaccination est l'arme de destruction de l'épidémie.