Des messages de condoléances affluent sur les réseaux sociaux et dans les médias pour rendre hommage et saluer la mémoire de l'ancien archevêque d'Alger, Henri Teissier, décédé mardi dernier, à Lyon à l'âge de 91 ans.

Un homme d'exception qui a tissé l'amour entre les communautés religieuses en Algérie. Il est resté d'une fidélité sans faille à son pays, l'Algérie. C'est l'image que gardent les Algériens de Monseigneur Henry Teissier, qui, aux pires moments de la guerre civile, avait refusé de quitter l'Algérie alors que la communauté chrétienne était une cible privilégiée des terroristes islamistes. Il «était profondément attaché à l'Algérie et avait une grande estime pour les Algériens», a écrit le Premier ministre Abdelaziz Djerad présentant ses condoléances à la famille et aux proches du défunt. Djerad a rappelé que le défunt avait mis en lumière les Mémoires de l'Emir Abdelkader et n'avait de cesse de défendre «les valeurs de tolérance, de coexistence et de dialogue inter-religieux». Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, a adressé lui aussi un message de condoléances à la famille de l'ancien archevêque d'Alger, dans lequel il s'est dit attristé par la perte de cet homme et à travers lui c'est la scène religieuse en Algérie qui vient de perdre un de ses fidèles serviteurs. «Avec la disparition d'Henri Teissier, digne héritier du cardinal Léon-Etienne Duval qui a soutenu avec loyauté la glorieuse Révolution de Novembre, l'Eglise et la scène religieuse en Algérie perdent un de leurs fidèles serviteurs», a écrit Salah Goudjil dans son message de condoléances, également adressé à Monseigneur Paul Desfarges, actuel archevêque d'Alger.

«Apôtre du dialogue entre les religions, les civilisations et les cultures, le défunt était un homme de principes et de valeurs qui se distinguait par sa stature religieuse et humaniste. Il prônait la tolérance, l'amour et la réconciliation avec l'Autre, défendait le dialogue interreligieux et interculturel, et oeuvrait pour la paix, la fraternité et l'entente», a souligné le président du Conseil de la nation par intérim dans son message de condoléances.

«L'Algérie, qu'il aimait sincèrement, retiendra son précieux apport, et ses valeureuses contributions à la promotion du dialogue entre les religions, les civilisations et les cultures resteront gravées dans les mémoires», a ajouté Goudjil.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a, lui aussi, adressé à la famille de l'ancien archevêque d'Alger un message de condoléances dans lequel il a mis en avant les qualités du défunt qui avait «une grande estime pour l'Algérie, fier d'y appartenir et d'y vivre». «C'est avec une grande affliction que nous avons appris la nouvelle du décès de l'ancien archevêque, Monseigneur Henri Teissier, ancien prêtre du diocèse d'Alger», a-t-il écrit dans son message.

De son côté, le secrétaire général au Haut Conseil islamique (HCI), Bouzid Boumediene, a qualifié, Mgr Teissier d' «Algérien nationaliste ayant oeuvré durant toute sa vie pour la promotion des valeurs humaines».

«Mgr Teissier a su contribuer profondément à instaurer un climat de tolérance et de dialogue entre les différentes communautés», a noté Boumediene, insistant sur le fait que «cette grande personnalité religieuse a choisi de rester en Algérie durant la décennie noire».

En 1965, 3 ans après l'indépendance, il prend la nationalité algérienne, comme une vingtaine de prêtres, à l'instar du cardinal Duval qui s'illustra par son appui aux révolutionnaires algériens. Duval qui, à l'indépendance, avait déclaré:

«En Algérie, l'Église n'a pas choisi d'être étrangère, mais algérienne.» Avec lui s'éteint un véritable monument de l'histoire de l'Algérie et de son Église.