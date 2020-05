Dans le but d'améliorer les conditions de vie d'un villageois qui vit dans un habitat précaire, le collectif des jeunes du village Iazziten, situé à Maâtkas et, les jeunes de la commune ont décidé de construire une maison F3 pour ce dernier. Cette louable initiative est vite adoptée par tous les villageois, qui contribuent chacun à sa manière. Certains ont fait des dons en matériaux de construction, argent, matériel roulant (véhicules et engins) mis à la disposition de ces jeunes bénévoles très actifs qui ont entamé les travaux mercredi dernier. Cet élan de solidarité, intervient alors que les villages de la wilaya s'activent par des actions de solidarité envers les familles démunies. Des milliers de lots de produits alimentaires ont, en effet, été réunis par les comités de villages qui ont travaillé avec le mouvement associatif depuis le début de la pandémie du Covid-19. L'imagination des jeunes a été très fructueuse pour innover en trouvant des formules de plus en plus ingénieuses pour venir en aide aux plus démunis.

Une solidarité que les villageois cultivent depuis des siècles et qui trouve toujours des ressources pour être réactivé à chaque occasion. En effet, ce n'est pas avec l'émergence du coronavirus que les villageois se sont montrés très solidaires avec leurs voisins ou autres villageois. Bien au contraire, à chaque crise, la solidarité apparaît au grand jour avec éclat. L'on se rappelle des périodes d'enneigement de 2012 qui ont vu des communes entières rester enclavées durant plus d'un mois. En ces temps-là, les actions de solidarité foisonnaient. Des dons en produits alimentaires et volontariat pour déneiger les routes qui bloquaient les villages. Dans certains cas, le malheur qui s'abat sur une famille ou un villageois est également conjuré avec des élans de solidarité. L'on se souvient qu'à Tarihant, village situé dans la commune de Boudjima, à une trentaine de kilomètres au nord du chef-lieu de la wilaya, les villageois se sont dressés comme un seul homme pour venir en aide à un voisin dont la maison avait été emportée par un glissement de terrain.

Dès la matinée, des jeunes se sont constitués en groupes afin d'aider la famille, en lui trouvant une maison pour y loger temporairement. Le lendemain, c'est une quête qui a été organisée pour réunir les fonds nécessaires à la construction d'une nouvelle maison. Enfin, il est à noter que la solidarité est apparue dans tout son éclat lors de la présente crise du Covid-19. Aucun village n'a été épargné par les actions initiées généralement par les comités de villages. Ces derniers ont assuré le ravitaillement des villages confinés, en denrées alimentaires et autre transport d'urgence pour évacuer les malades. Au début de la crise ce sont les jeunes volontaires qui ont initié des barrages pour désinfecter les véhicules qui circulent et organiser des actions de sensibilisation pour appliquer les recommandations des médecins.