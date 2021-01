Avec un salaire national minimum garanti de 20 000 DA, que peut bien faire un père de famille en ces temps de crise économique doublée de la crise sanitaire? Pis encore, si on rappelle la hausse du chômage, conséquence directe des mois de confinement en raison du coronavirus ou encore la dévaluation du dinar avec la chute des réserves de change. Et avant la pandémie, ce sont les fermetures d'usines qui avaient mis des milliers de personnes en chômage. C'est dire que de nombreuses familles n'arrivent même pas à s'assurer un revenu régulier pour subvenir à leurs besoins. Conséquence: des mouvements de contestation un peu partout dans le pays. Les citoyens sont en colère. Ceux qui ont perdu leurs emplois, ceux qui risquent de voir leur usine fermée, les exclus des listes de logements, les oubliés des zones d'ombre... Et cette liste des catégories sociales touchées par le vent de la contestation risque de s'amplifier. Car, la crise est profonde et la situation devient intenable pour des milliers de gens. La flambée des prix des produits de consommation et l'érosion du pouvoir d'achat sont est une réalité que toutes les explications de l'Exécutif ne peuvent justifier. En fait, les citoyens ne demandent pas les raisons, mais attendent des solutions. L'urgence est de sauver les emplois, d'en créer, de faire baisser la flambée et d'augmenter le niveau de vie des Algériens. C'est là le travail qui est attendu de l'Exécutif Djerad. Le gouvernement doit s'activer à proposer des issues rapides aux Algériens. Des solutions miracles afin de pouvoir traverser cette période de grandes turbulences économiques. Car la situation est telle que même le successeur d'Abdelmadjid Sidi Saïd a fini par tirer la sonnette d'alarme. Salim Labatcha, qui ne s'est pas fait trop remarquer depuis sa nomination à la tête de la Centrale syndicale, est monté au créneau pour avertir sur le risque d'une explosion sociale. Sans le dire expressément, le patron de l'Ugta a fait savoir que l'urgence n'est pas l'importation de véhicules, mais l'emploi et le pouvoir d'achat. Une réalité que tout responsable doit connaître. Pourquoi alors rien n'est fait dans ce sens ou si des actions sont entreprises, n'y a-t-il pas de répercussions concrètes sur la vie des citoyens? Il faut dire qu'après une année passée sous l'ère de «l'Algérie nouvelle», le citoyen n'a pas encore perçu le changement. En fait, les choses ne font qu'empirer. Certes, le Covid-19 est passé par là mais la crise sanitaire n'explique pas la situation déplorable dans laquelle ne fait que s'enfoncer le pays. Il faut se ressaisir et vite afin d'éviter à ce que les mois à venir ne soient vécus au rythme des revendications et des mouvements de contestation. La sortie du patron de l'Ugta doit être prise sérieusement en considération par le gouvernement qui va très vite être mis devant ses responsabilités. Le test de la grogne sociale risque bien de le faire chavirer.