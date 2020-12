Alors que l'opération militaire déclenchée au courant de la semaine dernière s'est soldée par l'élimination de trois terroristes et se poursuit toujours, l'ANP annonce, malheureusement, la perte d'un des siens lors de l'accrochage qui a opposé ses éléments à ce groupe de sanguinaires dont le nombre n'a pas été déterminé. L'intervention militaire basée sur renseignement est localisée dans la zone d'Oued Bouayache près de la commune d'El-Ancer. Le sergent chef ayant perdu la vie tombant au champ d'honneur Lelmaya Sifeddine a succombé à ses blessures. Le corps du martyr sera transporté à l'hôpital militaire de Constantine et acheminé le vendredi vers sa ville natale Médéa où il sera inhumé en présence d'une grande foule et des autorités civiles et militaires. La nouvelle ne laissera pas le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire d'adresser ses sincères condoléances à la famille et aux proches du chahid. Aussi, il ne manquera pas de réitérer la détermination et la résolution des Forces de l'Armée nationale populaire à persévérer dans la lutte contre les terroristes jusqu'à leur totale élimination, afin, souligne un communiqué du ministère de la Défense nationale « de préserver la sécurité et la stabilité à travers tout le territoire du pays». Lors de cette même journée où les braves soldats poursuivent leur action aux fins fonds des maquis denses de cette région boisée et riche en végétation, les services compétents ont identifié les trois terroristes abattus il s'agit en l'occurrence, indique le MDN, «de Leslous Madani, alias Cheikh Assem Abou Hayane, qui avait rallié les groupes terroristes en 1994». Dans son communiqué, le MDN précise que ce criminel «était en charge de la région Est et responsable du Conseil de la chari'a d'une organisation terroriste». Un autre terroriste répond au nom de «Herida Abdelmadjid dit Abou Moussa El-Hassan, qui avait rallié les groupes terroristes en 1995, et qui était chargé de la propagande et de l'information de la même organisation terroriste». Le troisième terroriste, d'ailleurs activement recherché, qui a, à son actif plusieurs crimen répond au nom de «Khelifi Mohamed, dit «Abdelhak Zemmouri». Celui-la avait rallié les groupes terroristes en 2001. À noter, que trois pistolets- mitrailleurs de type Kalachnikov et une grande quantité de munitions ont été récupérés.