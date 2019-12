Une jeune femme âgée d’une trentaine d’années est décédée avant-hier d’une morsure de serpent alors qu’elle cueillait les olives dans un champ, à proximité de son village, Tinekachie, dans la commune de Makouda, à une trentaine de kilomètres au nord du chef-lieu de la commune de Tizi Ouzou. La victime a été mordue à la main, alors qu’elle tentait, selon des témoignages, de cueillir des olives tout près du tronc de l’arbre où se cachait un serpent au venin mortel. Transférée en urgence au centre de santé situé au chef-lieu de la commune, celle-ci a été évacuée à l’hôpital de Tigzirt, faute de moyens sur place. Mais, hélas en route, la victime, B. Linda, a rendu l’âme. La nouvelle de ce drame a fait en quelques heures seulement le tour des villages, de la daïra. Le choc et la consternation ont fait réagir les populations dès le soir de l’enterrement de la victime. En effet, hier, un grand rassemblement a été observé devant le centre de santé local. En colère contre l’absence de moyens dans cet établissement qui couvre pourtant toute la daïra des Makouda, des citoyens ont décidé de murer l’entrée de l’édifice. Jusqu’à hier après-midi, les citoyens sont restés sur les lieux afin que les pouvoirs publics ne puissent pas rouvrir le centre. Pour ces derniers, le centre doit rester fermé jusqu’à ce qu’il soit doté de matériel et de moyens humains pour jouer son vrai rôle.Sur place, donc hier, la colère était grande. Pour des citoyens restés sur place, ce centre de soins ne sert absolument à rien. Aucun moyen des plus rudimentaires n’est disponible sur place pour prodiguer au moins les premiers soins. La victime n’a même pas bénéficié des premiers soins qui lui auraient peut-être permis de supporter le venin. Pour les villageois, en colère, le centre de santé a toujours souffert de ce manque.