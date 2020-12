Près d'une année après son ouverture, le service de psychologie de la polyclinique de la daïra de Ouaguenoun dans la wilaya de Tizi Ouzou se fait une place parmi les catégories juvénile et infantile. Ces dernières y trouvent un véritable réconfort grâce à l'accompagnement des spécialistes en la matière qui font un travail de fourmi.

De leur côté, les jeunes en question y arrivent en vue de consultations. Quant aux parents, le service s'avère être une véritable planche de salut pour la scolarisation des enfants. Ils y viennent pour des conseils et des orientations sur les recommandations prodiguées par un personnel médical vraiment dévoué. Après une année, le service commence à se frayer un chemin.

Comme autre avancée notable, il convient de rappeler que le médecin spécialiste exerçant comme contractuel depuis quelques mois vient d'être titularisé au grand bonheur des populations locales. Le besoin en cette spécialité médicale est très grand, surtout pour les catégories infantiles et juvéniles. Aussi, ce dernier devra répondre à la demande croissante en soins de ce genre. Selon les citoyens interrogés, la spécialité est très demandée, surtout en cette période marquée par la pandémie de Covid-19 et ses répercussions sur la scolarisation des enfants. Par ailleurs, l'autre élément également qui rend ce service très important, c'est le fait que la région vit une prolifération inquiétante de personnes qui s'adonnent aux stupéfiants. La catégorie juvénile est très touchée par ce phénomène qui nuit gravement à sa santé. Même la société prend sa part de nuisance car la cellule familiale est la première à subir les conséquences. C'est pour cette raison d'ailleurs, que beaucoup de personnes pensent que la présence de ce service au niveau de la polyclinique peut aider grandement à lutter contre le fléau. Le service de psychologie est très utile à la sensibilisation, la prévention et le traitement des effets néfastes de la consommation de la drogue.

La région est, en effet, fortement touchée et c'est quotidiennement démontré par l'actualité. Les services de la police locale dans leur lutte quotidienne contre ce trafic ont réussi à démanteler plusieurs réseaux spécialisés dans la vente des stupéfiants.

Le phénomène a tellement pris dans la société que certains réseaux mis hors d'état de nuire sont composés de jeunes filles que personne n'aurait pu soupçonner. D'énormes quantités de kif traité ont été saisies. Mais les prises sont un indice suffisant quant aux énormes quantités de drogue qui circulent.

Des quantités qui indiquent par voie de fait que la consommation de la drogue est très répandue parmi les franges juvéniles.

Aujourd'hui donc, le service de psychologie ne peut se suffire de répondre aux besoins exprimés par les malades ordinaires. Il devra s'investir dans toutes les étapes de la lutte contre le fléau. De la sensibilisation à la prévention au traitement des dommages causés par la consommation.

Enfin, notons que les populations sont unanimes à préconiser la généralisation de l'ouverture de ce service à toutes les polycliniques de la wilaya. Le rôle du psychologue n'est plus conjoncturel, comme lors des catastrophes naturelles, mais il est devenu quotidien.

Les citoyens semblent se débarrasser de la difficulté sociologique de consulter un psy plus rapidement qu'il n'y paraît.