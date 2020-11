Compte tenu de la hausse vertigineuse du nombre de patients contractant quotidiennement le coronavirus, les responsables concernés au niveau du Centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed de Tizi Ouzou ont été dans l'obligation de revoir à la hausse le nombre de services dédiés à cette pandémie. Alors qu'il y a quelques mois, à la faveur de l'amélioration éphémère de la situation, cet hôpital avait renoué avec son rythme normal des hospitalisations, la direction du CHU s'est vue contrainte de revoir encore une fois son mode d'organisation. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tous les espaces dédiés à la pandémie de Covid-19 au niveau du CHU Nedir-Mohamed de Tizi Ouzou sont saturés, selon les déclarations faites, hier, par un responsable de cet établissement de santé. L'hôpital a reçu plus de 160 nouveaux malades atteints de Covid-19 pendant cette dernière semaine, nécessitant à tous une hospitalisation à cause de leur état de santé critique.

Suite à ce constat, les responsables du CHU ont décidé de réaffecter de nouveau le service traumatologie à la prise en charge des malades atteints du Covid-19, alors que ce dernier avait été réaffecté à sa vocation initiale, il y a quelque temps, après l'amélioration de la situation.

Une amélioration qui a malheureusement fait long feu suite au relâchement massif constaté dans le respect des mesures de prévention contre la propagation de la pandémie de Covid-19, mais aussi suite à la rentrée scolaire qui a coïncidé avec le début de cette hausse du nombre de nouveaux cas. Selon le même responsable au CHU de Tizi Ouzou, en plus du service traumatologie, d'autres services sont en cours de transformation pour l'accueil des nouveaux malades qui contracteront le coronavirus et qui nécessiteront une prise en charge.

Une réunion, sous la houlette du directeur de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou, devait d'ailleurs se tenir hier, afin d'étudier la question des nouveaux espaces hospitaliers à affecter à l'épidémie de Covid-19. Un appel a été lancé également, hier, par un responsable de la DSP aux associations des parents d'élèves afin de s'impliquer activement dans la lutte contre la propagation de la pandémie, en s'associant au travail de sensibilisation active pour le respect de trois mesures: port de la bavette, distanciation sociale et lavage régulier des mains. Enfin, il faut noter que Djamila Temmar, responsable de la cellule de communication de la sûreté de wilaya, a lancé, hier, un appel à la population afin de faire respecter les consignes sanitaires de lutte contre la progression de cette contagion. La même responsable a indiqué que, depuis hier, le dispositif sécuritaire ayant pour mission de veiller au respect de ces mesures allait être renforcé au niveau de tous les espaces publics et commerciaux accueillant des citoyens en grand nombre. Les services de sécurité seront ainsi mobilisés pour veiller au port du masque ainsi qu'à l'observation de la distanciation sociale et ce, de manière plus rigoureuse, compte tenu de la gravité de la situation.